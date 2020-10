Budimir pozitivan i na drugom testu, a dinamovci su negativni

Novi napadač Osasune morat će u samoizolaciju neko vrijeme nakon što mu je i drugi test na koronavirus bio pozitivan. Zarazu pak nisu pokupili Dominik Livaković, Bruno Petković i Mislav Oršić

<p>Hrvatsku nogometnu reprezentaciju uzbunila je u četvrtak vijest o pozitivnom nalazu na korona virus <strong>Ante Budimira</strong> (29) po povratku u novi klub Osasunu, a nešto kasnije stigla je vijest i kako je <strong>Andrej Kramarić</strong> (29) u Hoffenheimu saznao da je zarađen COVID-om 19.</p><p>Budimir nam se odmah javio iz Španjolske uoči drugoga testiranja, čije je rezultate saznao u subotu. I oni su potvrdili sumnje.</p><p>- I drugi nalaz mi je pozitivan. Idem u samoizolaciju i na novo testiranje za nekoliko dana. Dobro se osjećam, nemam simptoma i s temperaturom je sve isto kao jučer. Sad moram biti strpljiv i čekati povratak na travnjak - rekao nam je Ante.</p><p>Trojica Dinamovih reprezentativaca, <strong>Dominik Livaković</strong>, <strong>Bruno Petković</strong> i <strong>Mislav Oršić</strong>, bili su negativni na testu. To znači da će biti u konkurenciji za meč protiv Gorice koji se igra u subotu od 15 sati na Maksimiru, ali i za prvo kolo Europske lige idući četvrtak protiv Feyenoorda u Zagrebu.</p><p><strong>Dario Melnjak</strong> (27), bek Rizespora, također je dobio negativan test. I to dva po povratku u Tursku. I njega ovu subotu očekuje utakmica, protivnik je Ankaragucu.</p><p>"U ovom trenutku nemoguće je reći kada i gdje su zaraženi Kramarić i Budimir, no naglašavamo da su svi igrači i svi članovi stožera bili negativni na sva tri testiranja koje je reprezentacija imala tijekom prethodnog okupljanja, a koje je provodio službeni Uefin partner za testiranje, Synlab. Također, reprezentativci i stožer poštivali su sve propisane epidemiološke mjere", poručili su iz HNS-a.</p><p>Po završetku utakmice s Francuskom u srijedu Mateo Kovačić počastio je suigrače večerom nakon rođenja djeteta, a iz saveza su prokomentirali da su igrači slobodni činiti što žele jer je okupljanje reprezentacije završilo utakmicom.</p>