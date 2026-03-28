Budimirov suigrač zabio u debiju za Španjolsku, a žele ga vratiti Real Madrid i Barcelona!

Znate li tko je Victor Muñoz? Mnogi ga se sjećaju iz ludog lanjskog El Clasica (4-3) u kojem je promašio zicer za 4-4 u posljednjim minutama, a sada je krilni igrač Osasune debitirao za reprezentaciju i zabio gol!

Pogodio je protiv Srbije za konačnih 3-0 i nastavio sa sjajnom formom ove sezone.

Za Osasunu je odigrao 31 utakmicu i zabio šest golova, uz pet asistencija. Njegove dobre igre nagradio je pozivom Luis de la Fuente, a Muñoz ima vrlo zanimljiv nogometni put.

Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Rođen je u Barceloni 2003., a u "blaugrani" je proveo tri godine (2014. do 2017.) u omladinskim kategorijama. Godine 2021. doveo ga je Real Madrid u kojem je prvu godinu proveo u omladinskim kategorijama. Dobio je priliku u drugoj momčadi Reala 2023., a 2025. je odigrao četiri utakmice za prvu momčad, a nakon propuštenog zicera protiv Barcelone na njega su se sasule salve kritika. Mbappe mu je poslužio savršenu loptu u prostor, a Muñoz je izbio "oči u oči" pred Ter Stegena i promašio čitav gol.

Nakon te utakmice kritizirali su ga Realovi navijači na društvenim mrežama i mnogi su naglašavali to što je rođen u Barceloni. Ipak, u Real Madrid bi se mogao vratiti nakon ove sezone jer je tijekom prodaje u Osasunu (5 milijuna eura) klub ugradio povratnu klauzulu i to za samo osam milijuna eura. Također, Real drži 50 posto prava na igrača, tako da su "kraljevi" u kontroli što se tiče sudbine krilnog nogometaša.

Zanimljivo, katalonski Mundo Deportivo objavio je informaciju kako bi Barcelona voljela dovesti Muñoza! Kataloncima problem predstavlja to što Real drži 50 posto prava na igrača, ali navodno bi ga rado vidjeli na Camp Nouu.

U svakom slučaju, ovo bi ljeto moglo biti izuzetno zanimljivo za Victora Muñoza - nada se nastupu na Svjetskom prvenstvu, a potom bi mogao u Real Madrid ili Barcelonu.