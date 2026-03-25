Budimirovi 'vatreni' love Euro! Ovo je raspored svih utakmica

Hrvatska U-17 nogometna reprezentacija u srijedu će protiv Slovačke odigrati prvu utakmicu u posljednjem ciklusu kvalifikacija za Europsko prvenstvo koje će se od 25. svibnja do 7. lipnja ove godine održati u Estoniji. Podsjetimo, Marijan Budimir u studenom je vodio reprezentaciju na Svjetskom U-17 prvenstvu, na kojem je Hrvatska nesretno ispala od Uzbekistana nakon izvođenja jedanaesteraca.

Utakmica u Poljskoj, gdje se odigrava mini-turnir, počinje u 15 sati. Izbornik Budimir se nakon SP-a oprostio od nekih aduta koji su prerasli dobnu granicu, a tu su neka nova lica. Ovo su imena s Budimirova popisa...

Golmani: Lovro Lojen (Gorica), Roko Burger (Primorac Stobreč)

Braniči: Lovro Trupčević (Dinamo), Luka Posavec (Osijek), Filip Tolić (Karlsruhe), Ante Beljan (Lokomotiva), Mateo Sabo (Osijek), Vito Sablić (Lokomotiva), Karlo Zirdum (Dinamo)

Veznjaci: Marin Modrić (Hajduk), Matej Miličić (Dinamo), Juraj Frigan (Gorica), Dino Beader Trajanovski (Lokomotiva), Jona Benkotić (Dinamo), Mihael Kelava (Gorica)

Napadači: Luka Radić (Dinamo), Rio Joka (Istra 1961), Nik Žužić Škafar (Istra 1961), Jakov Dedić (Osijek), Toni Ruso (Hajduk)

Zagreb: Okupljanje hrvatske U-17 reprezentacije | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Nakon Slovačke, mladi "vatreni" odmjerit će snage protiv Republike Irske u subotu (28. ožujka, 13.30 sati) te Poljske u utorak (31. ožujka, 16 sati). Inače, u kvalifikacijama sudjeluje 28 reprezentacija koje su podijeljene u sedam skupina.

Plasman na Euro izborit će sedam prvoplasiranih reprezentacija iz svake skupine, koje će time ujedno izboriti i nastup na SP-u u Katru, kao i četiri najbolje drugoplasirane momčadi.