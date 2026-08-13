Budimiru i društvu odgođena je utakmica La Lige zbog groznog travnjaka! Evo kako izgleda

Utakmica 1. kola španjolskog nogometnog prvenstva između Celte i Osasune, koja se trebala igrati u nedjelju u Vigu, odgođena je zbog lošeg stanja travnjaka stadiona Balaídos zahvaćenog gljivičnom bolešću. Novi termin 27. kolovoza izazvao je oštro nezadovoljstvo Osasune za koju igra hrvatski reprezentativni napadač Ante Budimir.

Organizator natjecanja LaLiga odgodila je utakmicu na zahtjev Celte procijenivši da se travnjak u sjevernom gradu Vigu neće moći osposobiti do nedjelje.

Iako se u jednom trenutku činilo da se stanje stabilizira, visoke temperature posljednjih dana dodatno su pogodovale širenju gljivice te travnjak nije bilo moguće dovesti u stanje koje bi zadovoljavalo minimalne uvjete za odigravanje utakmice.

Celta je u priopćenju navela da su tehničari La Lige pregledali Balaídos i potvrdili da radovi na uklanjanju bolesti travnjaka napreduju te da stadion zadovoljava propisane standarde kvalitete i sigurnosti. Međutim, vremenski uvjeti posljednjih dana negativno su utjecali na oporavak travnjaka, zbog čega je donesena odluka o odgodi.

🚨 ¡𝐔́𝐋𝐓𝐈𝐌𝐀 𝐇𝐎𝐑𝐀!



✅ LaLiga ha comunicado a Celta y Osasuna que tomará 𝗠𝗔𝗡̃𝗔𝗡𝗔 la decisión de si suspende o no partido de este domingo en Balaídos. pic.twitter.com/u2KFFN3Ktc — Tenías Que Haber Tirado (@TQHTPodcast) August 12, 2026

Novi termin određen je za četvrtak, 27. kolovoza u 20.30 sati, na dan predviđen za utakmice klubova čiji su reprezentativci nastupali na Svjetskom prvenstvu i stigli do polufinala. Celta je ispunjavala taj uvjet zahvaljujući napadaču Borji Iglesiasu, ali je ranije odustala od mogućnosti odgode.

Osasuna je izrazila „potpuno neslaganje“ s novim terminom i poručila da je klub zbog odluke La Lige i Španjolskog nogometnog saveza (RFEF) najviše oštećen.

Klub iz Pamplone naveo je da razumije razloge zbog kojih se utakmica ne može odigrati u prvotno predviđenom terminu, ali smatra da su Celta i Osasuna trebale zajednički dogovoriti novi termin.

Prema Osasuni, klubovi su se prethodno dogovorili da bi 24. ili 25. rujna, tijekom reprezentativne stanke, bili najprikladniji za odigravanje utakmice. La Liga i RFEF bili su upoznati s tim dogovorom, tvrdi Osasuna.

Unatoč tome, odlučeno je da se utakmica igra 27. kolovoza, čime će Osasuna morati igrati protiv Levantea u ponedjeljak, 24. kolovoza, a samo tri dana poslije gostovati u Vigu, uz putovanje između dviju utakmica.

Osasuna ističe da nije prihvaćen ni njezin prijedlog da se utakmica protiv Levantea odigra ranije kako bi se momčadi omogućilo više vremena za odmor.

„Nema pravilnika, kriterija ni objašnjenja kojim bi se moglo opravdati da se, unatoč dogovorenom terminu dvaju klubova, donese odluka koja posebno šteti upravo klubu koji je već bio oštećen prvotnom odgodom“, navodi Osasuna.

Klub je zaključio priopćenje oštrom porukom: „Ovo nije nogomet, ovo je La Liga.“