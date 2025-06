Budimiru propada transfer karijere? Real je pronašao zamjenu za Mbappéa...

Ante Budimir igra nogomet karijere posljednje dvije godine. U minuloj sezoni zabio je 21 gol u La Ligi, bio je treći strijelac iza Roberta Lewandowskog i Kyliana Mbappéa. Bez obzira što su mu 33 godine, mnogi bi htjeli dovesti rasnog golgetera koji posljednjih pet godina vuče Osasunu.

Nedavno su se pojavile glasine u španjolskim medijima kako ga želi dovesti Real Madrid! Bio bi to transfer karijere i priznanje za sve što je napravio. Pokazao je da još može igrati na vrhunskoj razini, a kraljevskom klubu treba golgeter i centarfor koji će golovima rasteretiti Mbappéa i prvenstveno, donijeti klubu moć u zračnom duelu, što im kronično fali u napadačkom dijelu, a to je posebno dolazilo do izražaja kada bi morali probijati bunker protiv slabijih momčadi i protiv jačih protivnika kada su djelovali bezidejno. Hrvatski reprezentativac je u tome segmentu jedan od najboljih na svijetu i nikoga nije začudilo što ga Real želi.

Foto: Vincent West

Ipak, čini se da su se planovi španjolskog velikana promijenili nakon dvije utakmice na Svjetskom klupskom prvenstvu. Xabi Alonso je na poziciji centarfora koristio mladog Gonzala Garciju (21) koji zabio i asistirao i, tako pišu španjolski mediji, kupio mjesto u sastavu za sljedeću sezonu kao alternativa Mbappéu. Do sada je igrao za Castillu za koju je u trećoj ligi zabio 25 golova u 36 utakmica i pokazao svima da ima nešto u njemu.

Foto: JUAN MEDINA/REUTERS

- Xabi Alonso je prezadovoljan s Gonzalom Garcijom. Napokon je pronašao rješenje za problem ‘devetke‘. Zbog Gonzala se zaustavlja potraga za napadačem. Dobili su izuzetnog igrača i prije svega jeftino rješenje na poziciji broj devet - piše španjolski AS.

Gonzalo Garcia iskoristio je neočekivanu priliku i nametnuo se. Pokazao je da se na njega može računati, a to znači kako će, čini se, propasti Budimirov transfer u Real. No, za njega vlada veliki interes i nije nemoguće da ovog ljeta promijeni sredinu. Osasuna traži osam milijuna eura..