Budući protivnik iskoristio kiks Dinama i preuzeo vrh Europske lige! Francuzi šokantno izgubili

Dinamo je remijem u Malmöu (1-1) nastavio niz neporaženosti u Europskoj ligi ove sezone, ali i izgubio vodeću poziciju u ligaškom dijelu natjecanja. Zanimljivo, preuzeo ju je Dinamov budući suparnik Midtjylland koji je u gostima kod Maccabija iz Tel Aviva slavio s 3-0.

Time je danska momčad stigla i do treće uzastopne pobjede u natjecanju i s maksimalnih devet bodova preuzela vrh ljestvice.

Dinamov idući suparnik, Celta Vigo, doma je pobijedila Nice-u 2-1 i skočila na deveto mjesto ljestvice sa šest osvojenih bodova. Nakon domaćeg dvoboja protiv španjolskog prvoligaša, Dinamo će u goste Lilleu, koji je u ovom kolu šokantno izgubio doma od PAOK-a 4-3!

Francuzi su nakon prvih 45 minuta gubili 0-3 na svom terenu, a onda do 68. zabili dva gola i vratili utakmici neizvjesnost. Ipak, PAOK je u 74. golom Živkovića vratio vodstvo od dva gola razlike, a Lille je opet smanjio u 78. minuti. Uspio je i zabiti za 4-4, ali gol Andrea je poništen u 98. minuti nakon VAR intervencije!

Nakon gostovanja u Lilleu, Dinamo u 6. kolu dočekuje Real Betis koji je u ovom odigrao 0-0 kod Genka i s pet bodova je i dalje neporažena momčad Europske lige, ali na tek 16. mjestu. Rumunjski FCSB vjerojatno je najslabiji od budućih Dinamovih protivnika u Europi, a on je na domaćem terenu izgubio 2-1 od Bologne i ostao na tri osvojena boda.

Što se tiče prošlih suparnika, ranije spomenuti Maccabi je izgubio od Midtjyllanda, dok je Fenerbahče doma pobijedio Stuttgart 1-0.

Dinamov raspored do kraja Europske lige:

Dinamo - Celta Vigo 6. studeni

- Celta Vigo 6. studeni Lille - Dinamo 27. studeni

27. studeni Dinamo - Real Betis 11. prosinac

- Real Betis 11. prosinac Dinamo - FCSB 22. siječanj

- FCSB 22. siječanj Midtjylland - Dinamo 29. siječanj