Obavijesti

Sport

Komentari 10
POGLED PREMA SUPARNICIMA

Budući protivnik iskoristio kiks Dinama i preuzeo vrh Europske lige! Francuzi šokantno izgubili

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Budući protivnik iskoristio kiks Dinama i preuzeo vrh Europske lige! Francuzi šokantno izgubili
3
Zagreb: Dinamo pobijedio Fenerbahce u 1. kolu Europske lige s rezultatom 3:1 | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Lille je u ludoj utakmici izgubio doma od PAOK-a 4-3 i to nakon što je na poluvremenu gubio 0-3, a u 98. minuti mu je poništen gol za 4-4 nakon VAR intervencije. Danski Midtjylland preuzeo je vrh ljestvice Europske lige

Dinamo je remijem u Malmöu (1-1) nastavio niz neporaženosti u Europskoj ligi ove sezone, ali i izgubio vodeću poziciju u ligaškom dijelu natjecanja. Zanimljivo, preuzeo ju je Dinamov budući suparnik Midtjylland koji je u gostima kod Maccabija iz Tel Aviva slavio s 3-0. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Ivan Kelava za 24sata: 'S te utakmice je jedini dres koji čuvam' 01:02
Ivan Kelava za 24sata: 'S te utakmice je jedini dres koji čuvam' | Video: 24sata/pixsell

Time je danska momčad stigla i do treće uzastopne pobjede u natjecanju i s maksimalnih devet bodova preuzela vrh ljestvice. 

Dinamov idući suparnik, Celta Vigo, doma je pobijedila Nice-u 2-1 i skočila na deveto mjesto ljestvice sa šest osvojenih bodova. Nakon domaćeg dvoboja protiv španjolskog prvoligaša, Dinamo će u goste Lilleu, koji je u ovom kolu šokantno izgubio doma od PAOK-a 4-3! 

UEFA Europa League - Lille v PAOK
Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS

Francuzi su nakon prvih 45 minuta gubili 0-3 na svom terenu, a onda do 68. zabili dva gola i vratili utakmici neizvjesnost. Ipak, PAOK je u 74. golom Živkovića vratio vodstvo od dva gola razlike, a Lille je opet smanjio u 78. minuti. Uspio je i zabiti za 4-4, ali gol Andrea je poništen u 98. minuti nakon VAR intervencije! 

Nakon gostovanja u Lilleu, Dinamo u 6. kolu dočekuje Real Betis koji je u ovom odigrao 0-0 kod Genka i s pet bodova je i dalje neporažena momčad Europske lige, ali na tek 16. mjestu. Rumunjski FCSB vjerojatno je najslabiji od budućih Dinamovih protivnika u Europi, a on je na domaćem terenu izgubio 2-1 od Bologne i ostao na tri osvojena boda. 

UEFA Europa League - Maccabi Tel Aviv v FC Midtjylland
Foto: NOVAK DJUROVIC/REUTERS

Što se tiče prošlih suparnika, ranije spomenuti Maccabi je izgubio od Midtjyllanda, dok je Fenerbahče doma pobijedio Stuttgart 1-0. 

Dinamov raspored do kraja Europske lige:

  • Dinamo - Celta Vigo 6. studeni
  • Lille - Dinamo 27. studeni
  • Dinamo - Real Betis 11. prosinac
  • Dinamo - FCSB 22. siječanj
  • Midtjylland - Dinamo 29. siječanj

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Incident u studiju Lige prvaka: Voditeljici pukla uska haljina, Henryju su 'bježale oči'
BILA JE PROFESIONALNA

FOTO Incident u studiju Lige prvaka: Voditeljici pukla uska haljina, Henryju su 'bježale oči'

Kate Scott doživjela modni krah uživo na CBS-u! Haljina pukla usred prijenosa, ali ona ostala hladna kao špricer. Kolege se valjali od smijeha, a internet poludio
Utakmica Rijeke i Sparte nakon epskog potopa je prekinuta!
STIGLA POTVRDA

Utakmica Rijeke i Sparte nakon epskog potopa je prekinuta!

Utakmica je po prvi put prekinuta u 13. minuti. Potom se nastavila nakon dva sata pauze, da bi nakon odigranog poluvremena i službeno bila prekinuta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025