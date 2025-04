Budućnost Luke Modrića: Real ili odlazak u klub Lea Messija?

Činilo se da će Luka Modrić (39) završiti karijeru u dresu madridskog Reala, kako je to gotova stvar. Govorilo se o tome da je, bez obzira na godine i minutažu, kapetan neizostavan u svlačionici "kraljevskoga kluba" - motor, motivator, primjer. Izgledalo je i kako bi to mogla biti jedna od novih trofejnih sezona Madriđana, od La lige, Kupa kralja, Lige prvaka... No od svega na kraju nije ostalo ništa, a promijenila se i situacija s kapetanom hrvatske nogometne reprezentacije.

Pet kola prije kraja Real zaostaje četiri boda za Barcelonom u ligi, ispao je od Arsenala u četvrtfinalu Lige prvaka te izgubio od Katalonaca u finalu Kupa kralja u produžecima (3-2). A sve je kulminiralo na toj utakmici. Antonio Rüdiger (32) imao je ispad i gađao suca bocom, a kako piše španjolski Don Balon, navodno se i u svlačionici potukao s Modrićem.

Kažu da je došlo do žestoke rasprave među suigračima, čak i tučnjave jer su Modrić i Mbappé pokušali objasniti momčadi da su sami krivi za neuspjeh, a nije za to bio kriv sudac De Burgos. Također, Luka je navodno kritizirao Nijemca zbog ponašanja rekavši mu da sramoti Realov grb, a sve je preraslo u tučnjavu, koju su prekidali drugi suigrači i članovi stručnog stožera. Nijemac se ispričao dan nakon finala, a sve je to pokrenulo lavinu jer je stigla i vijest da je Carlo Ancelotti (65) postao novi izbornik Brazila. Nije tajna da je Luka praktički bio Ancelottijeva "desna ruka" u igračkim redovima, a spominje se i da predsjednik Reala Florentino Perez želi pomladiti svlačionicu.

Luki su Madriđani produljili ugovor, ali samo do 31. srpnja, kako bi mogao igrati na Svjetskom klupskom prvenstvu u SAD-u od 14. lipnja do 13. srpnja, ali daleko od toga da će mu tako biti riješen i novi ugovor. Na tom će prvenstvu "kraljeve" vjerojatno voditi Santiago Solari (48), koji je bio na klupi Madriđana i prije sedam godina, a kao trajno rješenje trebao bi biti bivši Lukin suigrač Xabi Alonso (43), koji s Bayer Leverkusenom navodno ima džentlmenski dogovor o puštanju ako dođe Realova ponuda. Nekad su zajedno bili na terenu kao suigrači, ali kao trener i igrač, pitanje je hoćemo li to vidjeti.

Modrić je već nekoliko puta isticao kako bi volio ostati u Madridu, ali sad je vrijeme da ozbiljno razmisli o budućnosti uoči kraja sezone. Žele ga klubovi iz MLS-a i Saudijske Arabije, a španjolski Fichajes piše kako je konkretna opcija i Inter Miami, klub u vlasništvu legendarnog engleskog nogometaša Davida Beckhama, koji je pomaknuo granice i sastavio momčad s legendama Barcelone, koju predvodi Lionel Messi (37).

A ondje su velika imena poput Luisa Suareza (38), Sergija Busquetsa (36) i Jordija Albe (36), nasuprot kojih je Luka dugo stajao u mnoštvu El Clasica. Legendarni Englez već je poručio Modriću da je apsolutno dobrodošao "preko bare", ali pitanje je i želi li Luka iz obiteljskih razloga tu selidbu. No jedno je sigurno - s Realom ili bez Reala, ponuda za igrača kalibra Luke Modrića uvijek će biti, pa je samo pitanje koji će dres odjenuti nakon dresa "kraljevskoga kluba".