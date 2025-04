Što slijedi Modriću odlaskom Carla Ancelottija? Trener mu je ranije ponudio laskavu ulogu

Carlo Ancelotti, legendarni talijanski nogometni strateg i trenutačni trener Real Madrida, nalazi se pred novim velikim poglavljem karijere. Izvori bliski klubu i Brazilskom nogometnom savezu navode kako je 65-godišnji stručnjak postigao načelni dogovor o preuzimanju brazilske reprezentacije nakon završetka tekuće sezone La Lige, unatoč važećem ugovoru s "kraljevskim klubom" do ljeta 2026.

Biznismen ga slomio

Iako je Ancelotti u prosincu 2023. produžio ugovor s Realom, anonimni izvori iz svlačionice tvrde da je Talijan već obavijestio igrače o svojoj namjeri odlaska na kraju sezone. Očekuje se da će Ancelotti voditi momčad do kraja prvenstva, ali ne i na ljetnom Svjetskom klupskom prvenstvu. Njegov potencijalni odlazak potaknut je dugogodišnjim i upornim interesom Brazila, koji ga vidi kao "predsjednikov san" i idealnog čovjeka za pohod na šesti naslov svjetskog prvaka, prvi nakon 2002. Pritisak vođenja kluba poput Reala, gdje se svaki neuspjeh detaljno analizira, te primamljiva prilika za vođenje jedne od najprestižnijih svjetskih reprezentacija, čine brazilsku ponudu izuzetno atraktivnom, unatoč važećem ugovoru.

Pregovori koje je navodno vodio brazilski biznismen Diego Fernandes u ime CBF-a intenzivirali su se posljednjih tjedana. Očekuje se ključni sastanak Ancelottija i predsjednika Reala Florentina Péreza kako bi se definirali detalji razlaza i uvjeti pod kojima bi Talijan mogao napustiti klub prije isteka ugovora. Kao potencijalni nasljednici već se spominju Xabi Alonso, arhitekt uspjeha Bayer Leverkusena, ili klupske legende poput Santija Solarija ili Raúla kao privremena rješenja.

Ancelottijeva sezona, iako ne katastrofalna, nije prošla bez kritika koje dodatno pojačavaju pritisak. Real zaostaje za Barcelonom u La Ligi četiri boda četiri pet kola prije kraja, ispao je iz Lige prvaka od Arsenala u četvrtfinalu te izgubio finale Kupa kralja i Superkupa, što u Madridu uvijek izaziva nezadovoljstvo. Sam Ancelotti je ranije izjavljivao kako o njegovom odlasku odlučuje isključivo klub, ističući da će uvijek biti zahvalan Realu, no čini se da je privlačnost brazilskog izazova prevagnula.

Don Carlo: Legenda s rekordima

Carlo Ancelotti, nadimka "Don Carlo", smatra se jednim od najvećih trenera svih vremena. Njegova karijera obilježena je nevjerojatnim uspjesima. Jedini je trener koji je osvojio naslove prvaka u svih pet najjačih europskih liga (Italija, Engleska, Francuska, Njemačka, Španjolska). Apsolutni je rekorder s pet osvojenih naslova Lige prvaka kao trener (dvije u Milanu i tri u Realu), a sudjelovao je u čak šest finala. Tome je dodao i pet Uefinih superkupova te tri Svjetska klupska prvenstva, također rekorde.

Od Parme do Madrida

Prije trenerske karijere, Ancelotti je bio uspješan vezni igrač. Počeo je u Parmi, zatim je s Romom osvojio Serie A i četiri Kupa Italije, da bi vrhunac igračke karijere doživio u velikom Milanu kasnih 80-ih i ranih 90-ih, osvojivši dva "scudetta" i dva Kupa prvaka. Za Italiju je odigrao 26 utakmica.

Trenerski put započeo je u Reggiani, a zatim vodio Parmu, Juventus, Milan (gdje je osvojio dvije Lige prvaka), Chelsea (osvojivši dvostruku krunu), PSG (prvi naslov nakon 19 godina), Bayern München, Napoli i Everton, prije povratka u Real Madrid 2021.

Filozofija mira i prilagodbe

Ancelotti je poznat po taktičkoj fleksibilnosti i mirnom pristupu. Iako je na početku karijere preferirao striktni 4-4-2, kasnije je postao majstor prilagodbe sustava igračima koje ima na raspolaganju. U Milanu je stvorio čuvenu "božićnu jelku" (4-3-2-1), dok je u Realu uspješno implementirao 4-3-3, pretvorivši Ángela Di Maríju u ključnog veznjaka. Njegova filozofija temelji se na poštovanju i izgradnji dobrih odnosa, izbjegavajući sukobe.

Kada je preuzeo Real nakon Joséa Mourinha, isticao je kako je zatekao podijeljenu svlačionicu, ali je uspio vratiti mir i harmoniju. Ne oslanja se na krute napadačke obrasce, već potiče kreativnost igrača, posebno u zadnjoj trećini terena, dok inzistira na taktičkoj disciplini u obrani.

Poseban odnos s Modrićem

Veza između Carla Ancelottija i Luke Modrića oduvijek je bila prožeta dubokim uzajamnim poštovanjem. Talijan nikada nije krio divljenje prema hrvatskom maestru, nazivajući ga "darom nogometu" i uspoređujući njegovu nevjerojatnu dugovječnost i profesionalizam s onima Paola Maldinija. Ancelotti je Modriću čak ponudio mjesto u stručnom stožeru ako odluči završiti igračku karijeru, što je Luka inicijalno odbio, ali nije u potpunosti zatvorio vrata toj opciji za budućnost.

- On je dar za nogomet. Još više za one koji ga mogu uživo gledati, navijače, suigrače, trenera... cijeli Real Madrid. Za mene je to veliki dar, pogotovo zbog načina na koji se priprema za ovakve utakmice. Priprema ih kao da su finale, on je vrlo važan primjer mladima. On sam treba odlučiti što će raditi u budućnosti - govorio je nedavno Talijan.

Ipak, ova sezona donijela je značajne izazove u njihov odnos. Modrićeva minutaža drastično se smanjila, što je logična posljedica njegovih godina (uskoro navršava 39) i izuzetne konkurencije mladih veznjaka (Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Güler) u koje je klub uložio budućnost. Unatoč tim trzavicama i medijskim napisima o Lukinom nezadovoljstvu, Ancelotti u javnosti ne prestaje hvaliti Modrićev doprinos, profesionalizam i legendarni status. Ističe njegovu važnost za svlačionicu, čak i kada ne igra.

Modrić, s druge strane, profesionalno odrađuje obaveze, ali situacija neminovno potiče spekulacije o njegovoj budućnosti u klubu nakon ove sezone. Ancelottijev potencijalni odlazak dodatno komplicira Modrićevu situaciju, ostavljajući otvoreno pitanje kakvu će ulogu imati kod novog trenera, ako dobije priliku ostati još jednu sezonu. O tome će morati odlučiti novi trener.

Ancelottijev potencijalni odlazak u Brazil označio bi kraj jedne važne ere u Real Madridu i otvorio novo, uzbudljivo poglavlje u njegovoj već sada legendarnoj karijeri. Hoće li "Don Carlo" uspjeti s Brazilom ostvariti ono što nacija toliko dugo čeka, šesti naslov svjetskog prvaka?