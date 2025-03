Buffon: Tudoru želim puno sreće u Juventusu. Trebat će mu...

Igor Tudor (46) novi je trener talijanskog velikana Juventusa. Tudor je već odradio prvi trening i pokušava provesti svoje ideje u "staroj dami". Podršku hrvatskom treneru dao je i legendarni golman Juventusa Gianluigi Buffon (47).

- Igor je uvijek bio istaknut član momčadi zbog svoje fizičke stature i jer je uvijek prenosio važne ideje. Donijet će pozitivnu energiju u Juventus. Želim mu puno sreće. Trebat će mu kako bi ostvario dobre rezultate. Vjerujem da ova momčad Juventusa ima tehničke i moralne kvalitete. Samo, još uvijek ih nisu pokazali. Nadam se da će ih Tudor staviti u poziciju da ispune svoj potencijal - rekao je Buffon koji je za "Juve" igrao 19 godina te bio prvak Italije 10 puta.

Podsjetimo, Tudor je na klupi zamijenio Thiaga Mottu te je od uprave kluba dobio pet ključnih zadataka za oživljavanje sezone. Tudor je potpisao ugovor do kraja sezone, a na klupi "stare dame" debitirat će u subotu protiv Genove. Juventus je peti na tablici s 52 boda te je trenutno na mjestu koje vodi u Europsku ligu, ali do kraja je još devet utakmica te se nadaju da će s Tudorom na čelu doći do Lige prvaka.