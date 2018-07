Bugarski autobus zadao muke Hajduku na poljudskoj oranici

"Nije Slavija nivo Hajduka, to će biti laganih 3-0 u prvoj utakmici", uvjeravali su nas bugarske kolege uoči večerašnjeg ogleda na Poljudu. I doista, sedmoplasirana momčad bugarske lige nije bila ništa posebno, no kad parkiraju pun autobus igrača u kazneni prostor, kad u svakom prekidu ukradu minutu - dvije, onda je to prava muka od utakmice. Pogotovo po onako katastrofalnom travnjaku kakav je večeras bio na Poljudu. Oranica, a ne travnjak!

Jasno je da Hajduk mora iznajmljivati stadion za Ultru kako bi zaradio za goli život, no ipak bi trebalo voditi računa da je klubu osnovna djelatnost nogomet te da bi igračima i stožeru trebalo osigurati pristojne uvjete da na terenu pokažu ono što znaju i objektivno mogu.

Zaslužena je to bila pobjeda Hajduka kome se mora čestitati na srčanosti i borbenosti te pogotovo na želji da na premijeri sezone stignu do pobjede. Stvarno su igrači Željka Kopića dali sve od sebe, no po ovako lošem travnjaku sve osim mršave pobjede pred uzvrat bilo je nemoguće očekivati, uz napomenu kako je doista nevjerojatno kako Said i Caktaš nisu uspjeli s metar udaljenosti svladati 42-godišnjeg veterana Petkova.

Svih četrnaest igrača koje je Kopić koristio zaslužuju prolaznu ocjenu, a pogotovo mlađahni Ante Palaversa koji je uskočio u momčad nakon što je Josip Radošević otputovao na potpis ugovora s Brondbyjem. Pokazao je da su u pravu oni koji u njemu vide veliki potencijal i budućnost Hajduka, a na vrijeme je to shvatila i publika, koja je od prve minute svaki njegov potez ispratila pljeskom, što mu je svakako dalo dodatnu dozu sigurnosti i pomoglo da prebrodi debitantsku tremu. Ovo je i poruka ostalim mladim igračima iz Hajdukove škole da se isplati truditi i zalagati, jer će im se prije ili kasnije otvoriti prilika.

Ovaj novi Hajduk, koji su u koprodukciji slagali Bjelanović i Kopić, a u kome nema mjesta za Radoševića, Futacsa, Filipa, Memollu... možda nema kvalitetu kao onaj prošlogodišnji, no borbenom igrom nadoknađuju sve nedostatke. Hoće li to biti dovoljno za iskorak tek ćemo vidjeti. Donositi nekakav poseban zaključak nakon 90 minuta pokušaja pomicanja bugarskog autobusa koji je zaglavio u oranici Poljuda bilo bi stvarno neozbiljno.