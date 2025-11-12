Obavijesti

Galerija

Komentari 10
FOTO: ZALJUBLJENI PAR

Bujnoj manekenki ne smetaju centimetri talijanske zvijezde

Marco Verratti, bivši PSG-ov as, viđen je s manekenkom suprugom Jessicom Aidi na Parku prinčeva! Njihova filmska ljubavna priča počela je 2019. u pariškom restoranu, a jedan je podatak oko njih frapantan
Bujnoj manekenki ne smetaju centimetri talijanske zvijezde
Iako je, nakon 11 godina vjernosti, napustio Pariz i preselio u Katar, srce talijanskog nogometnog maestra Marca Verrattija i dalje kuca za PSG. | Foto: Instagram
1/59
Iako je, nakon 11 godina vjernosti, napustio Pariz i preselio u Katar, srce talijanskog nogometnog maestra Marca Verrattija i dalje kuca za PSG. | Foto: Instagram
Komentari 10

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025