Bujnoj manekenki ne smetaju centimetri talijanske zvijezde

Marco Verratti, bivši PSG-ov as, viđen je s manekenkom suprugom Jessicom Aidi na Parku prinčeva! Njihova filmska ljubavna priča počela je 2019. u pariškom restoranu, a jedan je podatak oko njih frapantan
Iako je, nakon 11 godina vjernosti, napustio Pariz i preselio u Katar, srce talijanskog nogometnog maestra Marca Verrattija i dalje kuca za PSG.
Iako je, nakon 11 godina vjernosti, napustio Pariz i preselio u Katar, srce talijanskog nogometnog maestra Marca Verrattija i dalje kuca za PSG.
Iako je, nakon 11 godina vjernosti, napustio Pariz i preselio u Katar, srce talijanskog nogometnog maestra Marca Verrattija i dalje kuca za PSG.
Bivši "motor" pariške momčadi viđen je na tribinama Parka prinčeva tijekom utakmice Lige prvaka protiv Bayerna, a društvo mu je pravila njegova prelijepa supruga, francuska manekenka Jessica Aidi.
Ona je čak 10 centimetara viša od muža (176 naspram 166 cm). No razlika joj ne smeta.
Njihova pojava, kao i uvijek, izazvala je veliku pažnju i podsjetila javnost na jednu od najromantičnijih priča modernog nogometa, onu koja je započela daleko od svjetala reflektora.
Ljubavna priča Marca i Jessice započela je na pomalo filmski način 2019. godine.
Nakon razvoda od prve supruge Laure Zazzare, s kojom ima sinove Tommasa i Andreu, Verratti je bio čest gost jednog pariškog restorana.
Tamo je kao konobarica radila Jessica Aidi, zanosna brineta rođena u Montpellieru 11. srpnja 1991. godine, koja je u Pariz došla graditi manekensku karijeru.
Susret je bio sudbonosan, a kemija među njima odmah je postala očita.
Iako su u početku svoju vezu pokušavali držati podalje od očiju javnosti, nije dugo trebalo da paparazzi uhvate prve zajedničke trenutke i da njihova romansa postane glavna tema francuskih medija.
Prvi put su kao par viđeni u svibnju 2019. na prestižnoj Velikoj nagradi Monaka, događaju koji tradicionalno privlači svjetski jet-set.
No, službena potvrda njihove ljubavi stigla je nekoliko mjeseci kasnije.
U listopadu iste godine, Marco i Jessica ruku pod ruku prošetali su crvenim tepihom na Tjednu mode u Parizu, čime su svima dali do znanja da je njihova veza ozbiljna.
Od tog trenutka postali su jedan od najfotografiranijih i najomiljenijih parova u Francuskoj, plijeneći pažnju gdje god bi se pojavili.
Verratti je odlučio podići njihovu vezu na višu razinu krajem 2020. godine.
Tijekom romantičnog putovanja u Maroko, zaprosio je Jessicu u čarobnom ambijentu pustinje, što je ona oduševljeno prihvatila.
Vjenčanje iz snova uslijedilo je 15. srpnja 2021. godine, samo nekoliko dana nakon što je Verratti s talijanskom reprezentacijom osvojio naslov prvaka Europe.
Građanska ceremonija održana je u vijećnici Mairie de Neuilly-sur-Seine, a mladenka je blistala u elegantnom čipkastom odijelu, dok je mladoženja nosio klasično crno odijelo.
Raskošno slavlje za obitelj i prijatelje nastavilo se u legendarnom pariškom hotelu Hôtel de Crillon, gdje se slavilo do dugo u noć.
Jessica Aidi nije samo "supruga nogometaša". Izgradila je uspješnu karijeru modela, a vrhunac je bio editorijal za prestižni časopis Sports Illustrated.
