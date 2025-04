Čabraja: Kapa do poda Gattusu! Ne sjećam se kada je Hajduk u ovom dijelu sezone bio prvi...

Silvijo Čabraja (56) jedan je od najdugovječnijih trenera u HNL-u. Od ljeta 2021. godine vodio je Lokomotivu i s njom bilježio odlične rezultate, igrao atraktivan nogomet koji je plijenio pažnju, a što je najbitnije, brusio mlade igrače i njihovom prodajom klubu priskrbio milijune eura.

Ipak, prije mjesec dana zasitio se nakon gotovo četiri godine mandata i podnio ostavku nakon poraza od Dinama. Na klupi Lokomotive zamijenio ga je Damir Ferenčina, a Čabraja je u razgovoru za Denis podcast otkrio zašto je otišao:

- U razgovoru s klubom, razmišljali smo da je osiguran ostanak i da je vrijeme dati drugim ljudima priliku. Jednostavno sam se povukao. Ne postoji neki velik razlog, niti kakvo neslaganje unutar kluba. Gospodin Šikić i ja često pijemo kave. Došli smo do tog zaključka u zajedničkom razgovoru. Sasvim svejedno jesam li otišao u lipnju ili ožujku - rekao je Čabraja.

Silvijo Čabraja više nije trener Lokomotive (arhiva) | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Osvrnuo se i na Hajduk koji drži prvo mjesto na ljestvici osam kola prije kraja, ali i na učestale kritike na račun Gennara Gattusa.

- Svi pričaju o Hajduku 'ne igra ovo, ne igra ono'. Hajduk je prvi. Gattusa stalno prozivaju. Cilj opravdava sredstvo, ne sjećam se kad je Hajduk u ovom dijelu sezone bio na prvoj poziciji. Kapa do poda Gattusu, radi dobar posao. Meni je žena iz Dalmacije pa dobivam informacije 'Gattuso ovakav, Gattuso onakav'. Gattuso je top, čudo, da u ovom trenutku prvenstvo završi, Hajduk je prvak. Nemamo tu što razgovarati.

A ako ikada dođe do nje, bi li prihvatio ponudu Hajduka?

- Čovjek bez ambicija ne može ni uspjeti. Dinamo i Hajduk, bez obzira na Rijeku, su dva najveća dva hrvatska kluba. Da dođe ponuda, naravno da bih razmišljao o tome.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Čabraja je od Roberta Mudražije (27) napravio jednog od najboljih igrača u HNL-u. Prošle sezone zabio je šest golova i pet puta asistirao, a u tekućoj je još dodatno napredovao. Zabio je 13 golova u 25 utakmica i bori se s Markom Livajom za najboljeg strijelca prvenstva. Njegov procvat započeo je u prosincu kada je zabio šest golova, ali prije toga je bio u velikom padu pa čak i neko vrijeme nije ni igrao.

Zagreb: SuperSport HNL, 20. kolo, NK Lokomotiva - HNK Hajduk. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Nije igrao jer se nije dao na treninzima i nisam ga više vidio u prvoj ekipi. Vratio se zalaganjem i htijenjem, igrač kad ispadne iz sastava, jedini povratak je da na treningu bude najbolji i da radi. On je to uspješno napravio. Vratio se kroz trening, ne postoji prekidač ja ću loše trenirati pa ću odigrati top, nije to struja pa ću uštekati i ištekati. Kako je trenirao, tako je nastavio igrati. Nosio je Lokomotivu svojim golovima i angažmanom, drago mi je zbog njega što ide u Dinamo. A kakvu će ulogu tamo imati, odredit će trener, bio to Cannavaro ili netko drugi. Sigurno će biti u užem izboru kandidata za prvih 11.