'Čačić ima plaću milijun eura, a nije htio Oršića, Brekala Pjacu, Belju... Nabio bih ga kopitom!'

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Pjaca me nazvao i zamolio me da se vrati oživjeti karijeru, Čačić se skoro ispovraćao kad sam mu to prenio. A Rukavinu žele poslati u Dragovoljac!? Čačiću, upropastit ćeš moj Dinamo! Nije razvio ni jednog mladog igrača, nije ga briga