Čačić je Dinamo pretvorio u nezaustavljivi stroj: Ovo nitko do sada nije napravio u HNL-u

Na kraju prošle sezone, dok su igrači Dinama slavili naslov prvaka nakon pobjede protiv Hajduka u posljednjem kolu HNL-a, navijači su na Maksimiru izviždali Antu Čačića. Došao je kao spasitelj, u teškoj krizi, dok je titula klizila iz ruku. Svoju misiju je ispunio, vratio je naslov u maksimirske odaje, ali navijači nisu njegovi obožavatelji zbog prošlosti. Nešto što će ostati njegova vječna etiketa.

Zvižduci su se nastavili i u novoj sezoni, navijači su tražili njegov odlazak, Dinamo nije ni igrom briljirao na početku sezone, no njega to nije poremetilo. Šutio je i radio, stoječki trpio kritike. Slagao je dio po dio i izbrusio stroj koji melje sve pred sobom. Podignuo brojne igrače, proširio roster. Pa i konačno začepio usta kritičarima.

Ante Čačić uveo je 'modre' u Ligu prvaka, srušio Chelsea i u igri je za europsko proljeće, a uz to je konkurenciju u HNL-u dotukao do nogu. Dinamo nakon 11 kola drži uvjerljivo prvo mjesto s 31 bodom uz nevjerojatnu realizaciju. Utrpali su čak 34 gola i izgledaju toliko nadmoćno u odnosu na ostale. Ako ovako nastave, naslov će biti u džepu već do Božića.

Pedantni Tomislav Globan, profesor sa ekonomskog fakulteta u Zagrebu, iskopao je kako je Dinamov 31 bod od 33 moguća u prvih 11 kola najbolji ulazak u sezonu u povijesti HNL-a. Rekord je i ranije držao Dinamo koji je u sezoni 2007/08 imao 30 bodova u prvih 11 kola. Nevjerojatno, ali istinito, sjajni niz 'modrih' oba puta prekinuo je klub iz Varaždina!

Ove sezone su Varaždinci remizirali (1-1), a prije 15 godina Varteks je srušio hrvatskog prvaka 4-3. Poraz koji nije ništa posebno naštetio Dinamu jer je te sezone osvojio naslov, ali itekako bolan jer spriječio ih je da postave svjetski rekord. Uoči te utakmice bili su u nizu od 28 pobjeda, još jedna im je trebala da izjednače svjetski rekord koji drži Benfica. Varteks to nije dopustio.

Voljeli ga ili ne, Čačić piše povijest s Dinamom i treba mu se nakloniti. Jako dugo hrvatski prvak nije bio ovako dominantan. A najzaslužniji za to upravo je on.

