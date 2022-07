Čačić: Najave iz Hajduka vesele, a idući tjedan razdijelit ćemo svlačionicu. Dolaze nam upiti...

Dinamo u subotu na Maksimiru otvara novu sezonu utakmicom SuperSport Superkupa protiv Hajduka (20 sati). Ante Čačić lovi novi trofej na klupi Dinama i veseli se dobroj podršci u Maksimiru. Dosad je prodano oko 13.800 ulaznica.

- Dinamo očekuje jako puno, znamo naše ambicije. Želimo dobro otvoriti sezonu kako bismo spremni dočekali europske podražaje, tražimo natjecateljsku formu. Motivi su veliki, igramo protiv velikog rivala, borimo se za trofej - kazao je trener Dinama u uvodu.

Stanje s momčadi?

- Pripreme smo odradili dobro, svi su odradili kompletan program, nemamo puno ozlijeđenih, za sutrašnju utakmicu od 29 igrača samo četvorica nisu na dispoziciji. Nadam se da će biti dobar dekor, da će navijačka kulisa biti potpuna, da će stići i navijači Hajduka, volio bih da to bude prava sportska atmosfera. I da ništa neće izaći iz sportskih okvira. I jedni i drugi smo jako ambiciozni, u Hajduku najavljuju dobru sezonu, to nas veseli. Dobar Hajduk znači i bolju ligu, oni nas guraju da budu bolji.

Koja četvorica izostaju?

- Bulat se polako vraća, neće biti Boška ni Josipa Šutala koji nisu spremni za natjecateljske podražaje, nema niti Emrelija, koji je osjetio bol u leđima.

Petković se mora vratiti u reprezentaciju

Hoće li igrati skupa Drmić i Petković?

- Nema tajne, mi imamo dva kvalitetna napadača. Od Petkovića želim "devetku", on se svojom igrom mora vratiti gdje mu je mjesto, da bude dio nacionalne vrste. Drmić je gol igrač, za nas pravo pojačanje, obojica su nam potrebni. Dinamo treba takve igrače, oni nam mogu ponuditi 15 golova po sezoni, ali svi moraju biti opasni. Lani je Oršić bio najbolji strijelac, tu su i veznjaci. Imat ćemo ritam utakmica svaka 3-4 dana, tako da ih moramo imati i svježe, imati kvalitetnu konkurenciju među njih dvojicom.

Jeste li gledali Hajduk na pripremama?

- Teško je komentirati prijateljske utakmice, svatko bira suparnike na svoj način. Hajduk je te utakmice odradio na svoj način, sigurno im rezultat nije bio u prvom planu. Naravno, ljepše je kad se pobjeđuje, ali svaki trener ima neke svoje zamisli. I znam da je njihov trener iz tih utakmica izvukao dobre stvari, znaju što su htjeli dobiti od toga. Vidim da su optimistični prije Superkupa, s pravom. Ostao im je igrački kadar, kvalitetni su.

Osjećam se jako dobro, ne brine što sam najstariji trener

Koliko je Dinamo svjestan da si ove sezone ne smije dopustiti neki sporiji start u sezonu? Dinamo se pak dosta pojačao...

- Superkup je važan. Rezultat može otići na obje strane, ali važan je način na koji ćemo odraditi tu utakmicu. I mi i oni smo tek izašli iz priprema, igrači sigurno još nisu na optimalnom nivou. Dinamo će učiniti sve da budemo dobri i dobijemo utakmicu. Ali, tako razmišlja i Hajduk.

Vas poslije odlaska iz reprezentacije nije bilo puno u javnosti. Kako se vi osjećate?

- Volim ovaj posao, radim ga velik dio svog života i motiviran sam. Uvijek je velika čast i zadovoljstvo biti trener Dinama, ali to donosi i velike obveze. Veseli me da imamo ovakvu atmosferu, pa i da je klub doveo igrače koji su nam podigli kvalitetu. Ambicije su prisutne, motiva kod mene ne nedostaje. Osjećam se jako dobro. Česte kritike na moj račun? S tim se morate znati nositi, dugo sam u ovom poslu, znam da svi ne razmišljaju isto. Najstariji sam trener u HNL-u? Ma ne brine me to.

Prije 10 godina nisam bio previše shvaćen...

- Mi ćemo već sljedeći tjedan razdijeliti svlačionicu, oni koji neće konkurirati za utakmicu trenirat će u drugom terminu. Prijelazni rok je do kraja kolovoza, imamo puno igrača da ih držimo u rotaciji. Prije 10 godina nisam bio previše shvaćen kad nismo imali prvih 11, kao da 38 utakmica nisam izašao s istom momčadi, pa su se vremena počela mijenjati. Pet godina kasnije su svi pisali kako treneri pametno rotiraju igrače. Imamo upite za igrače, vodimo računa, neke bismo dali na posudbu, nekima je zadnja godina ugovora. Za sada ih sve držimo iznad vode, ali počinju utakmice, treninzi će sada biti drugačiji.

Kakav vam je plan za mlade igrače?

- Razmislit ćemo. Sklon sam ideji da ih držim uz prvu momčad, pa ako se pruži prilika volio bih da osjete ozbiljne utakmice.

Lijevi bek?

- Tome i služe pripremne utakmice, da vidimo s kime možemo raspolagati. Imamo Bočkaja i Štefulja, probali smo Ljubičića, nikoga neću još eliminirati. Neki igrači poput Pere teže hvataju formu, skinuo je par kilograma, to se osjeti ovog trenutka i na njegovoj igri. Nedostaje mu svježine, trebat će mu vremena da se vrati na svoju razinu. I vidjet ćemo tko će biti lijevi bek do kad se on ne vrati u pravu formu.

Brkljača? Prerano bi bilo da debitira

- Ne moram izdvajati pojedince, lidere momčad. Neću reći da ovisimo o njima, ali Ademi, Mišić, Livaković... su naši lideri. Petković izgleda jako dobro. Očekujem da Oršić nastavi sa svojim igrama, vjerujem u Špikića, Menala i Baturinu koji će dobiti više minuta nego prošle godine. I zbog toga mislim da će biti jači. Ivanušec? Ma naravno, to se podrazumjeva.

Kakva je situacija s Markom Brkljačom, koji je dobio poluvrijeme u pobjedi nad crnogorskim Arsenalom u prijateljskoj utakmici?

- Došao je prije tri dana, ipak bi bilo prerano da sutra debitira.

