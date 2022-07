Čačić usporedio PSG i lokose: Nije točno da je Bočkaj krivac za golove, nisam ga se odrekao...

Sutra za nas kreće vrlo važno natjecanje, europske utakmice. Škupi smo pogledali u dosadašnje dvije utakmice, radi se o momčadi koja je suvereno osvojila prvenstvo Makedonije. Zabijaju dosta golova, efikasni su, a malo golova primaju. No, držim da je Dinamo favorit, to govori i gostujući trener, prihvaćam tu ulogu. Bolji smo, ali moramo to pokazati na terenu, osigurati prolazak i napraviti iskorak ka boljoj igri i formi, kaže Ante Čačić.

Dinamo sutra (od 21 sat) kreće u novu europsku sezonu. Zagrepčani će u 2. pretkolu Lige prvaka dočekati makedonski Škupi, kvalitetnog suparnika, ali i momčad od koje u Maksimiru ne bi trebalo strahovati. Da, na gostujućoj klupi sjedi i legenda "modrog" kluba Goce Sedloski, no kvaliteta je uvelike na Dinamovoj strani. Toga je dobro svjestan i Ante Čačić.

- Stanje u momčadi? Svi igrači koji su igrali protiv Lokomotive konkuriraju i za Škupi, tu nemamo nikakvih problema. Nema ozlijeđenih, nema uvrijeđenih. Emreli, Boško Šutalo i Bulat će nam se uskoro priključiti, to je otprilike to - priča Ante Čačić, pa nastavlja:

- Logično da u prvoj i drugoj utakmici sezone, pa ni sada u 2. pretkolu ne možemo biti na svojoj najboljoj razini, ali moramo dizati formu. Protiv Lokomotive smo bili dobri u prvom dijelu, iako smo primili dva gola. Uspjeli smo se vratiti, mogli i povesti. Mislim da je momčad sada u dobrom tonusu, možemo se nadati boljoj igri i rezultatu koji će nas zadovoljiti.

Ante Čačić je nastavio...

- Više nema laganih suparnika. Škupi je prvu utakmicu protiv momčadi iz Gibraltara dobio 3-0, pa su vjerojatno suvereno otišli na gostovanje, vani bili i bez dosta važnih igrača, pa je domaćin došao do pobjede. Ali, držim da je prošla kvalitetnija momčad. Kakvi su? Imaju visini i brzinu, dva krila i napadač su brzi, njihova "desetka" Alvarez asistira i zabija. Slabiji dio momčadi im je zadnja linija, ali nisu za podcijeniti.

U kakvom je stanju Petar Bočkaj?

- Po nekim ispada kao da sam njega apostrofirao kao krivca za primljene golove što nije točno. Možda je sukrivac kod poništenog gola Kulenovića, tu je kasnio iz zaleđa, ali da je imao problema na svojoj strani, to je točno. Bila je nasušna potreba da promijenim sustav igre, morao sam izvući nekoga iz zadnje linije i uvesti napadača. Ljubičić je već pokazao kako može odraditi lijevog beka, a ulaskom Drmića dobili što smo htjeli.

Vidite li i dalje Ljubičića na bočnoj poziciji?

- Ako se pokazao odličnim, nema potrebe previše čačkati po tome. Nisam se odrekao Bočkaja, radio je predano na pripremama, dodatno radi na sebi, doći će on u formu. A ja ga mogu vraćati samo kroz utakmice. Ma možda ga čak i nisam trebao staviti protiv Lokomotive, već ga poštedjeti. Ali, i kad sam ga izvadio, na poluvremenu sam mu rekao da tu izmjenu ne doživi katastrofalno.

Hoće li Drmić i Petković zajedničkim snagama napasti Škupi?

- Ako stavljam njih dvojicu unutra, onda se postavlja pitanje tko će na klupu Oršić ili Ivanušec? Ali, utakmica traje 90 minuta, ako smo zdravi i spremni, svi će biti spremni, svi dobiti priliku za minutažu i dokazivanje. Sastav imam u glavi, ali trebam vidjeti još današnji trening.

Goce Sedloski?

- Ma on je tu domaći, igrao je u Dinamu godinama, ostavio dubok trag, nedavno bio i trener druge momčadi Dinama. Jako dobro nas poznaje, dolazi ovdje bez respekta, neće nam biti lako, očekuje nas teška utakmica, no ponavljam vjerujem u našu kvalitetu i pobjedu.

Trener Dinama dotakao se i navijača...

- Navijači su posebna priča, pa oni su najbolje navijali za Dinamo kad smo gubili 2-0, bili nam neizmjerna potpora, veliko im hvala. Nismo tada stigli ni razmišljati negativno, nego smo samo gurali naprijed, u toj simbiozi s njima možemo biti učinkovitiji i bolji nego proteklih godina. I na startu prvenstva s obzirom na ljetni termin, na tribinama se našla jako lijepa brojka. Prije 10 godina smo igrali protiv PSG-a u grupnoj fazi Lige prvaka, na drugoj strani bili su Ancelotti, Ibrahimović, Thiago Silva, pa nije bila puno veća podrška. Moramo čuvati i njegovati taj odnos s navijačima, a to možemo samo ako ćemo u svakoj utakmici davati svoj maksimum.

U 3. pretkola Lige prvaka moglo bi nakon 10 godina opet mogli zaigrti s Ludogorecom...

- Za vas bi to možda bilo zanimljivo, haha. Rekao sam, o sljedećim suparnicima pričat ćemo tek nakon što prođemo Škupi - završio je Čačić.

