Čačić o izgledu na Fifi: Haha, pa to nema nikakve veze sa mnom!

Prvo želim čestitati našoj A i U-21 reprezentaciji, te njihovim stožerima koji su u ovoj stanci napravili velike rezultate. Mi sezonu nastavljamo protiv Slaven Belupa koji je prošle sezone u 1. kolu napravio veliko iznenađenje u Maksimiru, oni svakome mogu napraviti probleme. Sve je jasno, mi se i dalje želimo fokusirati na domaće natjecanje, želimo napraviti sve da i ovu utakmicu apsolviramo na najbolji način, rekao je Ante Čačić.

Dinamo je stigao do završnice prvog dijela sezone. Zagrepčani do kraja jeseni imaju još samo devet utakmica, četiri europska i pet prvenstvenih dvoboja. Na domaćoj sceni hrvatskog prvaka čekaju obračuni sa Slaven Belupom, Varaždinom, Hajdukom (vani), Osijekom (vani) i Šibenikom, dok im Liga prvaka donosi dva ogleda sa Salzburgom, te po jedan s Milanom i Chelseajem (u Londonu). A cijela priča počinje već sutra sa Slaven Belupom.

- Želimo osvojiti sva tri boda, na taj način zadržati dobru atmosferu koja nas prati od početka sezone. I onda pobjedom dočekati novu utakmicu koja je na rasporedu već u srijedu. Stanje momčadi je uredno, a poslije treninga ćemo vidjeti s kojom ćemo momčadi otvoriti dvoboj. Sigurno neće biti Luke Menala, vidjet ćemo i kakvo je stanje sa Sadeghom Moharramijem koji se tek jučer vratio s reprezentativnog okupljanja - rekao je Ante Čačić, pa nastavio:

- Vidjet ćemo i koliko ćemo koristiti Arijana Ademija koji je po drugi put postao otac, ali u svakom slučaju bez našeg kapetana ne želimo ići u sve izazove koji su pred nama. Da, vjerujem da će i Ademi sutra biti u konkurenciji za utakmicu. Stvarno imamo dobro zdravstveno stanje u svlačionici, odlično smo odradili prvih 20-ak utakmica u sezoni, koristili puno igrača tako i proširili naš roster.



Koliko su se neki igrači, a tu prvenstveno mislimo na Daniela Štefulja koji je upisao tri asistencije, približili početnom sastavu ili ozbiljnijoj minutaži?

- Svaka utakmica nam daje neku informaciju, tako je i ova u Jarmini. Veseli me što je Daniel odigrao tako dobro, to potvrđuje našu tezu da svi koji su dio naše svlačionice i zaslužuju biti dio Dinama. Opet, na nekim smo pozicijama jako dobro pokriveni, nisu svi do sada mogli imati istu minutažu, ali kroz rotacije svi će imati priliku pokazati u kakvom su stanju. Daniel je svoju minutažu sada iskoristio, pokazao kako se na njega može računati.

Kako je momčad odradila ovu reprezentativnu stanku?

- Na treninzima smo imali 14 igrača, s njima samo odradili sve što smo željeli, sve smo zaokružili dobrom utakmicom u Jarmini. Atmosfera je bila dobra, svi su u dobrom tonusu, spremni smo za nastavak sezone - završio je Ante Čačić koji je jučer proslavio 69. rođendan.

Trener "modrih" je poslije službenoj dijela "pressice" odradio i neformalno druženje s novinarima, točnije sa samo dva predstavnika "sedme sile" koji su se pojavili na press-konferenciji Dinamovog trenera. A tu smo saznali i kako se samom Čačiću puno više sviđa njegov izgled na posljednjoj verziji PES-u, nego na najnovijem izdanju Fife.

- Haha, pa vidio sam to, ta slika stvarno nema nikakve veze sa mnom, onoj drugoj sam puno sličniji - smijao se Čačić.

Rekli bismo, u pravu je...

Najčitaniji članci