Čačić ogorčen stanjem travnjaka u HNL-u: Istrošilo se, klubovi nemaju sredstva za održavanje!

Kako bi HNL bio što kvalitetniji, a igrači imali najbolje moguće uvjete, HNS je prije pet godina započeo s projektom postavljanja novih hibridnih travnjaka diljem HNL stadiona. Nove travnjake u posljednjih pet godina tako su dobili gotovo svi stadioni, uključujući Poljud i Maksimir. U početku je lopta 'klizila' kao po tepihu, svi su bili oduševljeni novim travnjacima, no problem je što se oni sami neće održavati. A sve ima rok trajanja.

Ove sezone mnogi tereni su u sve gorem stanju, a na to se požalio trener Dinama Ante Čačić. 'Modri' su u krizi, remizirali su s Osijekom pa izgubili od Šibenika i Istre, a Čačić se pravdao kako njegovi igrači ne mogu igrati svoju igru na travnjacima na Šubićevcu i Aldo Drosini. O tome je pričao uoči utakmice protiv Rijeke.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Igrati ozbiljan nogomet na terenima u Šibeniku i Puli je nemoguće. Dovedite Arsenal tamo i vidjet ćete kako će igrati. To je problem za hrvatski nogomet, igrati nogomet na podlozi koja nije odgovarajuća - požalio se Čačić pa nastavio sipati gorčinu na spomen travnjaka.

Tvrdi kako je razlog propadanja neodržavanje, za koje fali novca.

- Dinamo nije posrnuo u smislu htijenja, zalaganja, Dinamo jednostavno na tim terenima nije mogao igrati. Navikli smo da kroz kombinacije dolazimo do šanse. Ako na vrijeme ne zabiješ gol, dolazi do nervoze. Imamo jednog bisera, Martina Baturinu, jeste li ga primijetili u ove dvije utakmice? Jednostavno nije mogao. Imat ćemo velikih problema u Šibeniku, imat ćemo i u Koprivnici i na svim terenima gdje se ne može igrati kvalitetan nogomet. Napravili su se hibridi koji su se potrošili, nema se sredstava za održavanje, a ti tereni su blago rečeno 'kihnuli'. Moramo naći načina da se i na takvim terenima adaptiramo - rekao je Čačić.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dinamo je u jako lošoj formi. Na stranu loši rezultati, zaliha od devet bodova prednosti ispred Hajduka trebala bi biti dovoljna, no navijače zabrinjava bezidejna i nedorečena igra hrvatskog prvaka. To je pogotovo došlo do izražaja protiv Šibenika i Istre i pokazalo se da 'modre' čeka teška budućnost bez Ademija i Oršića.

- Mi nismo u lošoj formi, nego nas rezultat nije poljubio i naveo sam dosta činjenica. Jedan vaš kolega citirao je jednog pokojnog novinara: "Što će narodu istina?". Moramo više pričati o istini, a istina je da ti protivnik dvaput dođe pred šesnaest metara i zabije gol i onda ništa ne valja. Nisam ja ljut na vas, ja vas uvijek lijepo pozdravim i pogledam. Ja ovdje nisam došao jer ste me vi doveli i jer sam bio gladan kruha, nego me Dinamo zvao jer me trebao. Na to sam ponosan i sretan i činim sve da Dinamo bude što bolji. Novine čitam samo kad pobjeđujemo - rekao je Čačić.

Utakmica protiv Rijeke mogla bi mu biti i posljednja na klupi ako izgubi. Remi i dva uzastopna poraza zatresla su njegovu klupu, a poraz od Rijeke okrenut će ju naglavačke. Nezadovoljstvo je sve veće i uskoro bi moglo kulminirati.

Najčitaniji članci