Čačić: Prvenstvo ni izdaleka nije gotovo, a Ivanušec će natjerati Dalića da računa na njega...

Dinamo je na Maksimiru s 4-0 deklasirao Hajduk u najvećem derbiju HNL-a, a Ante Čačić (69) ima razloga biti zadovoljan utakmicom 'modrih'.

Zagrebački klub od prve je minute preuzeo kontrolu nad utakmicom, a sjajan presing urodio je plodom nakon samo osam minuta, kad je Arijan Ademi zabio za vodstvo, a Martin Baturina je povećao na 2-0 u 10. minuti.

- Uoči utakmice rekao sam da me zanima izvedba Dinama i kako ćemo se pokazati svih 90 minuta. Htjeli smo dominirati i u tome smo uspjeli. Rano smo došli do dva gola, usmjerili igru i tako je pao elan kod gostujuće momčadi. To ne umanjuje igru moje momčadi, lopta je išla dobro i ovo su tri važna boda. Bili smo jako dobri, stajali smo blizu. U prvom dijelu Hajduk nam nije ušao u 16 metara, u drugom su bila ta dva udarca. Sve u svemu, dobra predstava. - komentirao je Čačić nakon utakmice za HRT.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dinamo sada ima 11 bodova prednosti na vrhu tablice u odnosu na Hajduk, a i utakmicu manje. Ipak, Čačić dodaje da prvenstvo još uvijek nije gotovo.

- Najbliži pratitelj Hajduk ima osjetan zaostatak, ali prvenstvo ni izdaleka nije gotovo. Igrat ćemo ozbiljno do kraja, još je 39 bodova u igri. Ostaje čestitati mojoj momčadi na odličnoj utakmici. Ovaj tjedan je zahtjevan, imamo utakmicu s Lokomotivom, nakon toga Osijek. Nemamo previše vremena za slavlje. Nije gotovo dok matematički nije gotovo. Nije lako dobiti nijednu utakmicu. Jedini način pripreme za Europu je HNL. U svakoj utakmici nastojimo činiti stvari koje će nas pripremiti za to - Čačić je rekao.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Posebno je oduševio Luka Ivanušec, koji je zabio dva gola i time nastavio s dobrim igrama u 2023.

- Ivanušec se vraća, siguran sam da će natjerati izbornika da računa na njega. Petković ima posebnu klasu, značajan je u našoj igri, kombinatorikom dolazimo u završnicu. Zamjeram mu što ne gleda prema golu i rijetko se odlučuje na udarce. Ako u tom segmentu bude bolji, bit ćemo i mi - rekao je Čačić.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Idući izazov za Dinamo bit će Lokomotiva, koja je prošle sezone bila težak suparnik hrvatskom prvaku.

- Prošle sezone ostali smo sedam bodova kratki, ove godine nismo, ali uvijek je bilo tijesno. Nema popravka, moramo se fokusirati da u srijedu budemo dobri - zaključio je.

