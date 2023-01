Čačić: Teško je zamijeniti Oršića i Petka, ali ne bih rano sudio. Sopić: Mašem repom od sreće

Dinamo je na otvaranju proljetnog dijela prvenstva potpuno razočarao svoje navijače, pa remizirao (0-0) s posljednjeplasiranom momčadi lige. Bila je to slaba, negledljiva i prilično zabrinjavajuća predstava "modrih" koji su su tek četiri puta šutirali u okvir gostujućih vrata. Posljednjeplasirane momčadi lige...

- Otvaranje sezone nikad nije lagano, to je pokazala i ova utakmica. Željeli smo doći do tri boda, nismo u tome uspjeli. Imali smo dominaciju svih 90 minuta, nismo stvorili previše prigoda. Gorica se organizirano i kvalitetno branila, mi nismo bili dovoljno raznovrsni u završnici. U prvom dijelu nismo imali brži protok lopte, fali nam i udarac s distance. A ako na vrijeme ne otvorite ovakvu momčad, možete doći i u probleme, mi to srećom nismo došli - kaže Ante Čačić, pa nastavlja:

- Početak je sezone, ne mogu puno zamjeriti momčadi. Htjeli smo, trebali smo imati kvalitetniji završni pas, ali forma će se hvatati kroz vrijeme. Imamo sedam bodova prednosti nad Hajdukom, i ovaj bod se piše, vjerujem da ćemo se dizati, pa biti i učinkovitiji na planu skupljanja bodova. Rezultat je na kraju realan.

Dinamo se muči u igri prema naprijed kada na terenu nisu Mislav Oršić ili Bruno Petković.

- Teško je tako brzo nadomjestiti Petkovića ili Oršića, ali ne bih tako rano donosio sudove. Petković će se uskoro vratiti, igrači koji su igrali na njihovim pozicijama su igrali i do sada, to je sve nogomet. Teško je očekivati da se u svakoj utakmici pišu pobjede, ali generalno ne mogu previše toga zamjeriti momčadi. Puno smo igrali na njihovoj polovici, ali nismo imali brži protok lopte niti dobar šut izvana - završio je Čačić.

Zanimljivo, ni Željko Sopić nije na press konferenciji poslije utakmice odavao dojam sretnog čovjeka...

- Realno, došli smo igrati protiv prvaka u Maksimir gdje samo rijetki uzimaju bodove, postavili smo se jedino kako smo mogli. Bez obzira tko će što reći, i dalje mi nije jasno kako je neki "pametnjaković" mislio da je dobro nakon 100 minuta poslije Varaždina, samo tri dana kasnije igrati kod Dinama. Igrali smo koliko su nam "modri" dozvolili, ali prema naprijed smo morali puno bolje - rekao je Željko Sopić, pa nastavio:

- Rekao sam igračima u svlačionici, nije važno što ja mislim, bitno je da vi vjerujete u te stvari. Mi i dalje smo četiri boda od zone koja nas ostavlja u ligi. Sretan sam, mašem repom i to je to. Osvojeni bod je isti protiv Varaždina ili Dinama, i dalje smo tamo gdje ne želimo biti. Nije nam bilo lako raditi pripreme, jedna momčad se uigrava, a druga onda igra protiv Varaždina. I poslije toga idemo na noge Dinamu. Na kraju, idemo kući pjevajući.

