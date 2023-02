Čačić: Varaždin je bio u egalu protiv Hajduka do isključenja. Menalo ima potres mozga...

Svaka utakmica nam donosi neke nove informacije, tako je bilo i na Parku mladeži. U Splitu su igrali neki igrači koji su manje parcipirali do sada, a taj nam je dvoboj donio i neke nove probleme, kaže Ante Čačić.

Dinamo će u nedjelju put Varaždina, "modri" u 22. kolu Prve HNL gostuju kod jednog od najvećih iznenađenja dosadašnjeg dijela prvenstva.

- Bočkaj ima problema s butnim mišićem, Menalo je dobio lakši potres mozga, Ademi se otprije muči s virozom, vidjet ćemo kakvo će u nedjelju biti njihovo stanje. No, drugi bi trebali biti spremni - priča Ante Čačić, pa nastavlja:

- Neću reći ništa novo ako kažem kako nas u Varaždinu očekuje zahtjevna utakmica. Oni cijelu sezonu igraju dobar i rasterećen nogomet, pogotovo pred svojom publikom. Evo i jesenas nam je tamo bilo teško, odigrali smo 1-1, iako je Varaždin u nekim dijelovima susreta bio i bolja momčad. Dinamo svugdje ide na tri boda, tako i u Varaždinu.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Mauro Perković?

- On je u petak odradio prvi trening s našom momčadi, kandidirat će za nedjeljnu utakmicu. Ma bez obzira neke naše probleme, i dalje imamo dosta respektabilan fond igrača, želimo pobjedu u Varaždinu.

Malo o Varaždinu...

- Izgubili su u zadnjoj minuti u Puli, to je nogomet, dogodi se. Rezultat u nogometu ne prati uvijek igre, ali oni su tijekom sezone pokazali kako protiv svakoga igraju svoj nogomet. Evo, zadnju su utakmicu uvjerljivo izgubili od Hajduka, ali je do isključenja to bila ravnopravna utakmica. Sad su im došli i neki novi igrači, to je momčad od pojedinaca željnih afrimacije, imaju dobru atmosferu i zajedništvo, ali mi dolazimo po pobjedu - završio je Čačić.

