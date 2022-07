Čačić otkrio tko je na odlasku iz Dinama i dodao: Oršić? Teško je staviti svu trojicu od početka...

Prvi trofej sezone pripao je Dinamu! 'Modri' su u lutriji jedanaesteraca bili s(p)retniji od hajdukovaca i osvojili sedmi hrvatski Superkup. Hajduk je ostao na pet.

- Moram zahvaliti igračima i čestitati našim navijačima, bio je prekrasan dekor, ali i gostujućim navijačima. Bez tribina nema pravog poticaja na terenu. Tek smo krenuli u sezonu i utakmica je, s obzirom na to, bila gledljiva. Bili smo podjednaki u prvom dijelu iako smo mi imali šansu Petkovića. Zahvaljujući Kaliniću, utakmica je otišla do penala. Ali tu smo bili koncentrirani i zasluženo uzeli trofej - rekao je trener Dinama Ante Čačić.

Drmić krenuo u napadu?

- S obzirom na to da nije bilo puno pripremnih utakmica i imamo dosta igrača u rosteru, morali smo vidjeti kako ćemo funkcionirati u određenim utakmicama. Odlučio sam krenuti s Drmićem, bili smo opasni, ali imamo dosta posla. I s Ljubičićem je to dobro izgledalo. Konkurencija je na svim pozicijama jaka.

Europa?

- Imamo jako puno utakmica, praktički stalno srijeda - nedjelja. Naravno da su najvažniji srpanj i kraj kolovoza, to je ono što hrani Dinamo i koristi svim hrvatskim klubovima. Nadam se da će i ostali napraviti što treba da se domognemo grupne faze u europskim kupovima, to bi za našu ligu bila velika stvar.

Dinamo u petak otvara novu HNL sezonu protiv Lokomotive koje je 'modrima' u prošloj sezoni 'otkinula' sedam bodova.

- Da, teška utakmica upravo iz tog razloga, ali moramo se prešaltati. Sutra je slobodan dan i od ponedjeljka kreće priprema za Lokomotivu.

Vaši dojmovi utakmice?

- Moram čestitati igračima na zasluženo osvojenom trofeju. S obzirom da je prva utakmica i nama i Hajduku, moramo biti zadovoljni. Prvo poluvrijeme smo bili u egalu, ali smo imali bolju priliku, u nastavku smo dominirali no utakmice je zbog Lovre Kalinića otišla do penala. Tu smo pokazali mirnoću. Sutra imamo slobodan dan, čeka nas crna mačka Lokomotiva, pa nemamo vremena za slavlje. Ovo mi je drugi Superkup, jedan sam osvojio s Mariborom, ali zasluge idu igračima. Probali smo neke stvari koje ćemo raditi u budućnosti.

Dinamo je pojačao ritam u poluvremenu...

- Nismo u prvom dijelu dobro stajali u sredini, razvukli su nas, ali tek smo zakoračili u natjecateljski ritam. Izlazimo tek iz priprema, ni mi ni Hajduk nismo na nivou na kojem ćemo biti.

Suradnja Drmića i Petkovića, Oršića na klupi?

- Teško je sve staviti unutra, svu trojicu. Zadovoljan sam njihovom suradnjom, igrali su 20-ak minuta zajedno u Sloveniji na pripremama, bio sam znatiželjan kako će to izgledati. Nisam nezadovoljan, ali imamo dosta posla. Hajduk je malo veći podražaj, pa me zanimalo kako će to s njima funkcionirati. Hajduk? Bili su korektni, nisam očekivao da će biti slabi, bili su vidno motivirani, ali smo se nametnuli u nastavku i bili bolji.

Jeste znali tko će pucati penale ili?

- Unaprijed smo znali tko će pucati penale, jučer smo ih izvodili na treningu.

Imate slatke brige oko početne postave...

- Imamo zavidnu kvalitetu, ali i prevelik broj igrača. Sve su to dobri igrači, imamo neke ponude, prijelazni rok je do 31. kolovoza, ali želimo se dovesti na 22-23 igrača uz neke mlađe. Imena? Nema imena. Evo, ima nešto oko Andrića i Jurića koji bi trebao na posudbu u Goricu.

Robert Ljubičić?

- On je vezni igrač, osmica, ima dobru lijevu nogu. Motoričan je i izdržljiv, razumije igru, zanimalo me kako može pokriti lijevog beka. Mogu biti zadovoljan, zna rasteretiti druge igrače, voli igrati od noge do noge. Na njega se može računati, ali na toj poziciji imamo još igrača. Robert će konkurirati i u sredini terena.

Igra u drugom dijelu?

- Bili smo neefikasni, ali puno razloga za to moramo tražiti u Lovri Kaliniću. Bio je bravurozan, nešto smo i promašili cijeli gol. Ali, ulazili smo u šanse, nije beznačajno što smo tek zakoračili u natjecateljski period, puno ćemo stvari dodatno brusiti. Bit ćemo još bolji i tečniji, smanjiti tehničke greške. Zadovoljan sam za prvu utakmicu, bilo je dobro.

Hoće li Josip Šutalo konkurirati za Lokomotivu?

- Josip Šutalo će konkurirati kada bude potpuno fit, nećemo ni s njim ni s Boškom Šutalom riskirati da ne izostanu na dulji period. Odgovore ćemo dobiti kroz sljedeća tri-četiri dana.

