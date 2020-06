Čak 20 Grand Slamova na istom mjestu u isto vrijeme: Djeca su oduševljena, došli i nogometaši

U Osijeku su brojni mališani dočekali svojih pet minuta kako bi prebacili lopticu preko mreže i fotografirali se sa najboljim hrvatskim tenisačima i tenisačicama. A krenuo je i natjecateljski dio turnira u Osijeku

<p>Šumor lišća, žamor djece koja su na ulazu, čekajući svojih pet minuta, stvorila gužvu iako publike, nažalost, nema, barem ne one koja bi kupila ulaznicu, pa predstavnici svake iole ozbiljnije medijske i informativne kuće te iščekivanje kada će se ukazati hrvatske teniske zvijezde.</p><p>Kulisa je to koja je otvorila Hrvatski Premier Tenis, humanitarni spektakl u organizaciji Donne <strong>Vekić </strong>i njezine obitelji u Perivoju kralja Tomislava, na terenima Teniskog kluba Osijek, a na kojima će do nedjelje igrati Čilić, Ćorić, Ivanišević, Vekić, Konjuh, Majoli... Ili, kraće, 20 Grand Slamova na jednom mjestu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dječji dan HPT-a u Osijeku</strong></p><p>Svi su oni na "refule" dolazili prema tribini ispred centralnog terena na kojoj je odrađena protokolarna konferencija. Donna i njezin otac Igor uputili su uvodni pozdrav poslije kojeg - muk.</p><p>- Hajde, nije valjda da nemate pitanja - tišinu je prekinuo, tko će drugi, najstariji od aktivnih tenisača Ivan <strong>Dodig </strong>pa sam postavio jedno prebacivši se u našu ulogu.</p><p>- Kakav je osjećaj doći i igrati ovdje?</p><p>Naravno, tišinu je odmah zamijenio smijeh koji je pojačala, posebno kod Borne <strong>Ćorića</strong>, Iva <strong>Majoli</strong>.</p><p>- Reci nam kako se ti zoveš - upitala je izbornica Fed Cup reprezentacije mladog dječaka pokraj sebe te ujedno svog - partnera u meču parova.</p><p><strong>POGLEDAJTE GALERIJU: Dječji dan HPT-a u Osijeku</strong></p><p>Dobro, ima vremena upoznati ga. Sjetio se na vrijeme netko od sedme sile i pitati nešto dok su Donnini gosti strpljivo čekali da nešto prozbore, a Čilić je uvijek primamljiva meta.</p><p>- Evo, sada ću se barem malo naspavati - u šali je Marin prokomentirao svoju još uvijek svježu ulogu oca malog Balde.</p><p>Priča je išla dalje, pa je Marin prozvao Matu Pavića koji se sakrio u kut, ali njihovu malu "raspravu" prekinula je, tko drugi, nego domaćica turnira Donna.</p><p>Jer, mališani su već čekali u stavu na terenima svoje idole.</p><p>- Ovo mi znači sve - rekla je jedna mlada tenisačica.</p><p>I trajao je Kid's day 15-ak minuta, možda bi i još koju da se nije javilo nebo i oblaci. Da, toga se jedinog pribojavamo ovih dana, kakve hrvatski tenis još nije priredio.</p><p>I, kad smo mislili da je to sve od pljuskova za prvi dan, već na uvodnom meču novi je, daleko moćniji, poplavio klub.</p><p>Srećom, sunce se brzo javilo, kao i gosti koji su dolazili u klub poput Osijekova gazde Ivana Meštrovića, Marina Skendera, pa Davis Cup izbornika Vedrana Martića...</p>