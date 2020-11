Čak 63 posto Hrvata bi radije da na Euru naš protivnik budu Srbi

Srbija i Škotska igraju od 20.45 sati na Marakani u Beogradu. Tko dobije, bit će posljednji protivnik Hrvatske u skupini na Euru dogodine. Srbi su doma favoriti, ali Škoti nisu primili gol u posljednje tri utakmice

<p><strong>Hrvatska </strong>čeka protivnika na Euru dogodine, treće kolo, 22. lipnja, od 21 sat na kultnom Hampden Parku. Hoće li biti publike ili neće, zasad ne znamo, možda bude nešto, ali ako se ovako nastavi s korona virusom, teško da bude pun stadion. Srbija i Škotska igraju od 20.45 sati na Marakani u Beogradu. Srbija je doma favorit, ali Škotska je tvrd orah, nije primila gol u posljednje tri utakmice.</p><p>Škoti su prije mjesec dana na penale doma izbacili Izraelce, a Srbi kao gosti Norvešku nakon produžetka. Dakle, obje su utakmice bile do kraja dramatične. Srbija na Euru nikad nije igrala pod ovim imenom, a posljednji su put na smotri najboljih reprezentacija <strong>Europe</strong> bili 2000. godine u<strong> Belgiji i Nizozemskoj. </strong></p><p>Nažalost, tada su u posljednjem kolu kvalifikacija odigrali 2-2 s Hrvatskom u <strong>Zagrebu </strong>u listopadu 1999. godine. Njima je bod bio dovoljan, mi smo ostali doma, a trebali smo ići na Euro. Suci nam nisu priznali čisti gol, lopta je bila prešla liniju, žalimo zbog tog remija i žalit ćemo uvijek. Srbi su na tom Euru dogurali do četvrtfinala, a onda ih je na De Kuipu u Rotterdamu Nizozemska "razmontirala" 6-1.</p><p>Škoti na Euru nisu bili od 1996. godine, od Engleske. Na velikom natjecanju od Francuske 1998. godine kada su protiv Brazila otvarali taj Mundijal. Srbi su igrali na SP-u prije dvije godine.</p><p>Prije mjesec dana je na portalu 24sata bila anketa, koga biste htjeli kao protivnika Hrvatske. Sudjelovalo je oko 12.000 čitatelja, a 63 posto je poželjelo Srbe, 37 posto Škote. Dakle, Hrvati bi radije igrali protiv susjeda. Sa Srbima smo igrali te 1999. godine, 0-0 i 2-2, a onda i 2013. godine u kvalifikacijama za SP. Pobjeda 2-0 u Zagrebu i 1-1 u Beogradu.</p><p>- Oba su teška protivnika. Ako prođu Škoti igrali bi s dva domaćina, Engleskom i Škotskom pred njihovim navijačima. Ipak, Srbija je kvalitetniji i teži suparnik - rekao nam je prije mjesec dana <strong>Zlatko Dalić</strong> na pitanje koga bi on htio.</p><p>Srbi će biti kompletni, sve su najjače snage stigle iz<strong> Italije. </strong>Sergej Milinković-Savić, Aleksandar Kolarov, Dušan Vlahović i Nikica Milenković. Dvojac Vlahović - Milenković je doslovno pobjegao iz Firence da igra u ovoj utakmici. Srpski savez platit će kaznu koju im odredi Fiorentina. Naravno, razlog za zabranu dolaska je bio korona virus, ali oni su došli pomoći svojoj reprezentaciji.</p><p>Podsjetimo, u našoj su skupini još Engleska i Češka. Škoti sanjaju novi obračun s Englezima na Wembleyu, kao onaj na Euru 1996. godine. Tada su Englezi u skupini pobijedili 2-0. Škoti bi dvije utakmice igrali u Glasgowu, ali tek trebaju izbaciti Srbe.</p><p>Ne moramo puno naglašavati da su Škoti i Otok u strahu od utakmice Hrvatske i Srbije. Naravno, bit će u još većem strahu ako se na Euro dopusti dolazak velikom broju navijača. Glasgow će tih lipanjskih dana vjerojatno biti mjesto s najvećim osiguranjem na svijetu. </p><p>Mi želimo Srbe, a jasno da i oni žele nas. Pa onda neka se i dogodi taj sraz. Taman da im se još jednom revanširamo za ono ispadanje 1999. godine. Samo je pitanje bi li nam bilo slađe da ih dobijemo u utakmici koja izravno odlučuje o prolasku ili da ih dobijemo u utakmici koja je njima ključna, a nama ne bude toliko bitna.</p><p>Večeras se igraju još tri utakmice doigravanja za Euro. Mađarska dočekuje Island u Budimpešti, Sjeverna Irska protiv Slovaka igra u Belfastu, a Makedonci gostuju kod Gruzije u Tbilisiju. Arijan Ademi mogao bi igrati pod blokadom za Makedonce.<br/> </p>