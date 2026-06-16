Čak osam utakmica na SP-u je kasnilo. Evo koji je pravi razlog

Objavljen je još jedan nevjerojatni podatak vezan uz Svjetsko prvenstvo. Nijedna od prvih osam utakmica na Svjetskom nogometnom prvenstvu 2026. godine nije započela u predviđenom terminu, a susreti u prosjeku kasne tri minute, prenosi BBC.

Prema službenim podacima prva utakmica Mundijala između Meksika i Južne Afrike kasnila je čak šest minuta, a drugi susret između Južne Koreje i Češke kasnio je 51 sekundu. Susret između Švicarske i Katra kasnio je skoro pet minuta. Na drugom danu SP-a, utakmica Kanade i Bosne i Hercegovine kasnila je dvije minute i 22 sekunde, a dvoboj Sjedinjenih Američkih Država i Paragvaja dvije minute i 19 sekundi. Susret Brazila i Maroka kasnio je četiri minute i 27 sekundi, susret Haitija i Škotske dvije minute i 42 sekunde, dok je utakmica između Australije i Turske započela s 40 sekundi zakašnjenja.

Svaki puta je glavni uzrok kašnjenja bio kasni izlazak igrača na teren. Momčadi Haitija i Škotske na teren su trebale izaći točno osam minuta i 40 sekundi prije početka, no službenici Fife morali su požurivati cijeli proces jer je protokol kasnio minutu i pol. Iako su utakmicama domaćina Meksika, Kanade i Sjedinjenih Američkih Država prethodile svečane ceremonije otvaranja, programi su završeni znatno prije predviđenog početka i nisu utjecali na satnicu.

Glavni razlog svih kašnjenja je nova Fifina odluka o izmjeni protokola neposredno prije prvog sudačkog zvižduka. Od sada se na sredini terena tijekom intoniranja nacionalnih himni mora se okupiti cijeli sastav reprezentacije, a ne samo početna jedanaestorica, dok se na svakoj polovici terena razvijaju goleme zastave.