Obavijesti

Sport

Komentari 0
EUROPA U MEĐIMURJU

Čakovčani sanjaju Duvnjaka i Srnu: Protivnici imaju 10 puta veći proračun, ali možemo mi to

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Čakovčani sanjaju Duvnjaka i Srnu: Protivnici imaju 10 puta veći proračun, ali možemo mi to
Foto: MRK Čakovec

Prođu li švicarski Bern u kvalifikacijama, a prva je utakmica u Čakovcu u subotu (20.00), rukometaši Čakovca u skupini Europske lige ugostit će Kiel i Montpellier, tj. Duvnjaka, Načinovića, odnosno Srnu

Tako to ide kad zacrtaš pravi put. U 12 godina od najnižeg ranga čakovečki rukomet došao je do prilike da doživi Europu, i to odmah Europsku ligu. Zadnji su se put europske utakmice u Međimurju igrale prije 15 godina u vrijeme kultne Perutnine Pipo IPC, kad je u Čakovcu gostovao i tad jaki Kolding. Ostavština je bila pravni problem, pa su morali su krenuti ispočetka, ali kad si strpljiv i uporan...

Do pretprošle sezone MRK Čakovec još je bio drugoligaš, u povratničkoj prvoligaškoj sezoni pozicionirao se odmah do Zagreba, Nexea i Sesveta kao četvrti klub u Hrvatskoj i, zahvaljujući nacionalnom koeficijentu, dobili su šansu kakvu baš nisu mogli zamisliti prije godinu-dvije. Prođu li švicarski Bern u dvije utakmice kvalifikacija, a prva je u Čakovcu u subotu (20.00), u skupini Europske lige ugostit će Kiel i Montpellier, Domagoja Duvnjaka, Verona Načinovića, odnosno Zvonimira Srnu, uz poljsku Ostroviju. To bi bio bingo.

IZ ZAGREBA U MONTPELLIER Srna o klubu, srebru i dočeku: Komentirali smo da smo nakon SP-a postali poput 'vatrenih'
Srna o klubu, srebru i dočeku: Komentirali smo da smo nakon SP-a postali poput 'vatrenih'

- Prošli smo nevjerojatno razdoblje od druge lige do Europe. Sad imamo šansu ući u društvo velikih igrača. Bern je opasan i kvalitetan suparnik koji je više puta bio prvak svoje zemlje. Ima 10 puta veći proračun, ali nije sve u novcu i mi svi vjerujemo u prolazak - poručio je predsjednik Željko Kavran.

Za europske potrebe s novim semaforom i podlogom Čakovčani su ušminkali popularni GOC, koji je bio najposjećenija dvorana Premijer lige prošle sezone.

- Pustili smo u prodaju maksimalni kapacitet dvorane od 2200 mjesta, cijena ulaznice je pet eura iako se neki čude zašto nije i veća. Izborimo li skupinu bit će 10 eura, tad bismo mogli nešto i zaraditi.

Posložili su u Čakovcu i momčad, unatoč odlasku prvog strijelca Tina Bakovića i golmana Martineza. Šteta što zbog ozljeda i papirologije trener Josip Borković neće imati kompletnu za ove dvije utakmice.

- Nažalost, na ozlijeđene Malovića i Hozjana nećemo moći računati, a procedura oko dolaska Macveja Udavenije, bjeloruskog reprezentativca, prilično se otegla, ali vjerujem da će nam biti na raspolaganju u uzvratu. Sigurno nam neće biti lako, dosta toga se mora poklopiti, ali mi čvrsto vjerujemo u pobjedu i smatram da uz podršku s tribina možemo proći - rekao je Borković.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO HNL transferi: U Osijek dolaze bivši hajdukovac i krilo koje je igralo u Bačkoj Topoli
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: U Osijek dolaze bivši hajdukovac i krilo koje je igralo u Bačkoj Topoli

Posljednji su dani ljetnog prijelaznog roka. Pratite s nama sve glasine i potvrđene poslove mercata za domaće nogometne klubove
UŽIVO Strani transferi: Dijete Hajduka napustilo Emirate, Modriću u Milan stigao Nkunku
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Dijete Hajduka napustilo Emirate, Modriću u Milan stigao Nkunku

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Dinamovac gradi vilu u okolici Splita za 3,3 milijuna €
PRAVI LUKSUZ

FOTO Dinamovac gradi vilu u okolici Splita za 3,3 milijuna €

Bartol Franjić dao je graditi kuću stambene površine od 400 kvadrata, pet spavaćih soba, unutarnji wellness sa saunom, bazenom i teretanom te vanjski bazen, ljetnu kuhinju. A sve uveličava lijepi pogled na Brački kanal

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025