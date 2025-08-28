Čakovčani sanjaju Duvnjaka i Srnu: Protivnici imaju 10 puta veći proračun, ali možemo mi to

Tako to ide kad zacrtaš pravi put. U 12 godina od najnižeg ranga čakovečki rukomet došao je do prilike da doživi Europu, i to odmah Europsku ligu. Zadnji su se put europske utakmice u Međimurju igrale prije 15 godina u vrijeme kultne Perutnine Pipo IPC, kad je u Čakovcu gostovao i tad jaki Kolding. Ostavština je bila pravni problem, pa su morali su krenuti ispočetka, ali kad si strpljiv i uporan...

Do pretprošle sezone MRK Čakovec još je bio drugoligaš, u povratničkoj prvoligaškoj sezoni pozicionirao se odmah do Zagreba, Nexea i Sesveta kao četvrti klub u Hrvatskoj i, zahvaljujući nacionalnom koeficijentu, dobili su šansu kakvu baš nisu mogli zamisliti prije godinu-dvije. Prođu li švicarski Bern u dvije utakmice kvalifikacija, a prva je u Čakovcu u subotu (20.00), u skupini Europske lige ugostit će Kiel i Montpellier, Domagoja Duvnjaka, Verona Načinovića, odnosno Zvonimira Srnu, uz poljsku Ostroviju. To bi bio bingo.

- Prošli smo nevjerojatno razdoblje od druge lige do Europe. Sad imamo šansu ući u društvo velikih igrača. Bern je opasan i kvalitetan suparnik koji je više puta bio prvak svoje zemlje. Ima 10 puta veći proračun, ali nije sve u novcu i mi svi vjerujemo u prolazak - poručio je predsjednik Željko Kavran.

Za europske potrebe s novim semaforom i podlogom Čakovčani su ušminkali popularni GOC, koji je bio najposjećenija dvorana Premijer lige prošle sezone.

- Pustili smo u prodaju maksimalni kapacitet dvorane od 2200 mjesta, cijena ulaznice je pet eura iako se neki čude zašto nije i veća. Izborimo li skupinu bit će 10 eura, tad bismo mogli nešto i zaraditi.

Posložili su u Čakovcu i momčad, unatoč odlasku prvog strijelca Tina Bakovića i golmana Martineza. Šteta što zbog ozljeda i papirologije trener Josip Borković neće imati kompletnu za ove dvije utakmice.

- Nažalost, na ozlijeđene Malovića i Hozjana nećemo moći računati, a procedura oko dolaska Macveja Udavenije, bjeloruskog reprezentativca, prilično se otegla, ali vjerujem da će nam biti na raspolaganju u uzvratu. Sigurno nam neće biti lako, dosta toga se mora poklopiti, ali mi čvrsto vjerujemo u pobjedu i smatram da uz podršku s tribina možemo proći - rekao je Borković.

