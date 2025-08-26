Srna o klubu, srebru i dočeku: Komentirali smo da smo nakon SP-a postali poput 'vatrenih'

Nakon šest godina Zvonimir Srna (27) napustio je RK Zagreb. Došao je kao visoki momak koji bi dobio po prstima ako bi prešao centar, a otišao kao jedan od stožernih igrača reprezentacije. Osjetio je da je vrijeme za jači ritam i ligu, što će dobiti u francuskoj ligi, u Montpellieru, u kojem su nekad igrali Metličić, Losert, Šego, posljednji Načinović. Resetirao se u rodnom Metkoviću i napunio baterije za novi izazov u najboljim godinama.

- Uvijek je pozitivna nervoza kada dođe do promjena i novih izazova. S obzirom da sam potpisao prije godinu dana, pratio sam ih da se mogu spremiti na ligu, protivnike. Ne mogu se, naravno, usporediti hrvatska i francuska liga, koja je na vrhunskoj razini, najjača nakon Bundeslige, ali i naša liga ima kvalitete, razvojna je liga i uvijek je izbacivala igrače za reprezentaciju - rekao je Zvone u metkovskoj dvorani u emisiji "Dođi u dvoranu".

Ondje je napravio prve rukometne korake, nakon onih nogometnih jer su geni bili takvi zahvaljujući stricu Dariju. Nakon Metkovića, otišao je na "fakultet" kod pokojnog Sarača u Dubrovnik, pa rukometno diplomirao u Zagrebu.

- Nakon srednje škole otišao sam za bratom u Dubrovnik, moji su rekli da probam i studirati, a Dubrovnik je tad bio u naletu i sve se poklopilo. Dok sam bio mlađi, igrao sam na srednjem vanjskom jer nisam bio među višima i onda me pokojni Zlatko Saračević forsirao na lijevom vanjskom. Bilo je teško prebaciti se jer sam morao postati i sebičniji. Došao sam i do juniorske reprezentacije i ostvario prvi kontakt sa Zagrebom. Odradio sam posudbu u Gorici i onda me Veselin Vujović povukao u prvu ekipu.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., finale, Hrvatska - Danska | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kakav je Zvone otišao iz Zagreba?

- Izrastao sam u igrača i čovjeka, prošao i dobro i loše, a pamtit ćemo dobro. Imao sam sreću da sam uvijek bio okružen Neretvanima, od Obrvana, Goluže, Nikolića, Čupića, koji je imao velik utjecaj na moj razvoj, trudio se oko mene i mnogo me savjetovao.

Zagreb je napustio i kao svjetski viceprvak, što kaže pola godine kasnije?

- Da je doček u Metkoviću bio najdraži. Dobivali smo snimke slavlja dok je trajalo prvenstvo, ljudi su izlazili i s traktorima na ulice. Nakon Mađarske 200 ljudi mi je napisalo da je plakalo. Sad nas na ulicama prepoznaju i ljudi izvan rukometa. Govorili smo da smo postali poput nogometaša, nakon SP-a teško možemo na kavu da ljudi ne priskoče. Možda smo izgubili mir koji smo imali prije, ali vrijedilo je svakako. Ona vremena su prošla.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., polufinale, Francuska - Hrvatska | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Svevremenska sedmorka za vas?

- Patrik Ćavar na lijevom krilu, Ivan Čupić na desnom. Na lijevom vanjskom Nikola Karabatić, za mene najbolji igrač svih vremena, na sredini Domagoj Duvnjak, desno Mathias Gidsel. Na pivota bih stavio Aguinagaldea iako nije igrao obranu, ali zato ću za obranu staviti Gojuna. A na golu Arpada Šterbika, najboljeg golmana ikad.

