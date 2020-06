Caktaš proziva suigrače: Neki se trebaju zapitati za koga igraju!

<p>Još jedno predinfarktno stanje priuštili su igrači <strong>Hajduka</strong> svojim navijačima. Od vodstva 2-0, do sramotne igre u drugom poluvremenu, pa onda i pobjedničkog gola Lokomotive za 3-2 u 97. minuti. </p><p>I dan nakon teškog poraza, nakon kojeg je Hajduk pao na peto mjesto, nije jasno kako je moguće da jedan klub može tako pasti u drugome poluvremenu. Splićani su u prvom dijelu izgledali sjajno. Zabili dva gola, zaposlili Grbića redajući šanse, a onda u posljednjim sekundama prvog dijela dogodio se gol koji je pokvario sve. Lokomotiva je smanjila na 2-1, a Hajduk kao da nije izašao na travnjak u drugom poluvremenu.</p><p>Ovakav kronični pad igre više nije slučajnost. Na jedvite jade su izvukli pobjedu protiv Intera i Istre, potom su doživjeli blamažu na Poljudu izgubivši od Varaždina 3-2, a sada su izgubili dobivenu utakmicu.</p><p>Što se događa s momčadi Igora Tudora? Zapitao se i kapetan Mijo Caktaš koji je poslao poruku svojim suigračima.</p><p>- Prvo poluvrijeme smo odigrali stvarno dobro i šteta je da nismo zabili još koji gol. Nedopustivo je da u prvom poluvremenu u zadnjoj minuti primimo gol i odmah se uvuče panika. Razočaran sam. Nema veze što je Hajduk zadnjih godina u svakakvim problemima, ali to je veliki klub. Iskreno, moram reći da bi se pojedini igrači trebali zapitati za koji klub igraju. Nedopustivo je da vodiš 2:0 i izgubiš. Mladi jesu perspektivni i budućnost su kluba, ali kod njih se vidi nedostatak iskustva i mirnoće. Kao kapetan preuzimam odgovornost u ime cijele ekipe i vjerujem da ćemo do petka skupiti snage - rekao je Caktaš nakon utakmice. </p><p>Trener Tudor je pak bio puno blaži i nije htio svaljivati krivicu na ikoga, a uz to nije ni sam preuzeo odgovornost za novi kiks.</p><p>- Trebala je utakmica biti gotova nakon prvog dijela, imali smo 2-0 i dvije mrtve šanse, trebalo je biti 4-0. U drugom je Lokomotiva bila bolja, zabili su taj gol, imali smo i mi šansu Jakoliša, ali trebam im čestitati jer su bili bolji. Jairo je sigurno bitan za naš, Jakoliš je ušao, bili smo limitirani bez Eduoka naprijed, ali to je tako. Bit će otvoreno do samog kraja kao što sam najavio. Imamo doma Rijeku i Osijek, to će biti bitno, ali treba se okrenuti idućoj utakmici i dobiti je. Svi prosipaju bodove, krivo mi je što nismo završili utakmicu u prvom poluvremenu, ali tako je kako je - kazao je Tudor.</p><p>Hajduk je ovim porazom pao na peto mjesto i šest kola prije kraja zaostaje dva boda za drugoplasiranom Lokomotivom. Bit će napeto do samog kraja jer su i Rijeka, Osijek, Lokomotiva te Hajduk nabijeni u dva boda, ali Splićani bi se ipak moralo malo zabrinuti jer imaju najteži raspored. Prvo igraju na Poljudu sa Slavenom od kojeg su već dvaput gubili ove sezone, a onda slijede Gorica, Osijek, Dinamo, Rijeka i Inter.</p><p>Jako težak raspored za Hajduk koji je na početku sezone drugo mjesto najavio kao cilj, ali u posljednjih pet kola imaju čak tri poraza i dvije pobjede pa je taj cilj doveden pod veliki upitnik.</p>