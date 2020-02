Igrač Milana nije ni vidio loptu: Je li ovo penal za Juventus?

U prvoj utakmici polufinala Coppa Italije opet 'spašavanje vojnika Ronalda'. Nakon što je Milan dominirao cijelu utakmicu, imao razrađene akcije, pucao po golu gostiju bez milosti napokon se u 62. minuti isplatio trud i zabio je Ante Rebić na atraktivan asist Zlatana Ibrahimovića.

I dok se činilo da vrijeme istječe i za Juve nema spasa, sudačka ruka pokazala je na bijelu točku. Razlog? Ruka Davida Calabrija. No, je li ona doista bila penal?

Naime, Ronaldo je pucao nekoliko metara od gola, loptu nije dobro zahvatio i ona se usmjerila izvan okvira gola. No, na putu njenog izbačaja izvan terena našao se doista talijanski defenzivac, ali što bi se reklo 'ni kriv ni dužan'. Bio je okrenut leđima i u skoku, točnije padu, ruka mu se odvojila od tijela, ali je i dalje bila ispod razine ramena.

Lopta ga je napucala točno u tu ruku, a sudac Paolo Valeri nije na prvu mislio da je to situacija za penal, no pobunili su se gostujući igrači. Da ispadne korektan, sudac je prošetao do ekrana uz teren, pogledao snimku i rukama u zraku 'nacrtao ekran' i pokazao na 11 metara.

Jedan na jedan. Ronaldo i Donnarumma. Portugalac poteže udarac po sredini gola i rezultat na semaforu je 1-1. Do kraja susreta Milan je čak stvorio još pokoju šansu, ali ju nije uspio realizirati.

Odmah su se pojavile razne teorije oko penala. Je li bilo dovoljno kriterija da bude dosuđen ili ne?