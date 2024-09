Čanadi dobio otkaz nakon tri utakmice: 'Putovali smo 18 sati do Andore i nismo dobili večeru'

Austrijanac hrvatskog podrijetla, Damir Čanadi, dobio je otkaz na klupi mostarskog Veleža nakon samo tri vođene natjecateljske utakmice! Presudilo mu je teško ispadanje od Intera iz Andore s ukupnih 6-2 u 1. pretkolu Konferencijske lige.

Čanadi je u Mostaru proveo svega 46 dana, a u razgovoru za portal Reprezentacija.ba objasnio je kakvu situaciju je zatekao u Veležu.

- Došao sam u trenutku kada je klub napustilo osam nogometaša, na to sve uslijedila je utakmica s klubom iz Andore i ispadanje koje je za sve bilo šokantno. Međutim mnoge stvari nisu funkcionirale - rekao je Čanadi.

Predsjednik Veleža Senad Kevelj također je podnio ostavku, a o njemu Čanadi nema pozitivno mišljenje.

- Imam osjećaj da je upravo Kevelj najviše potencirao moj odlazak, ali ako ti moraš već nakon prvog kola trenera mijenjati, onda…Zašto me nisu prihvatili, to morate pitati njih. Što sam ja to mogao napraviti u pet-šest tjedana? Imali smo 12 novih igrača, neki od njih su došli nespremni. Valjda je trebalo proći nekoliko utakmica, pa da sudimo je li to to ili nije - smatra nekadašnji trener Šibenika.

O debaklu od Inter Escaldesa u Andori Čanadi je istaknuo razne razloge koji su doveli do poraza.

- Malo ljudi zna da smo mi ustvari putovali 18 sati, nakon svega toga dođemo tamo, a večere nema. Da, to je točno. Na to sve klub me prije toga informirao da nas tamo čeka plastična trava, iznajmili smo teren u Sarajevu kako bismo se prilagodili što bolje tome, a onda u Andori potpuno drugačija slika. Da ne govorim da igrači uopće nisu imali adekvatne kopačke, da su se doslovno klizali po terenu…To je za mene bilo neprofesionalno. Tko još putuje 18 sati? - zaključio je Čanadi.

Austrijanac je trenersku karijeru započeo u Leopoldsdorfu kao trener-igrač, a prvi samostalni posao obavljao je u Fortuni 05. Nakon niza klubova preuzeo je Šibenik u lipnju 2022., ali vodio ga samo u 10 utakmica. Ponovno je sjeo na klupu kluba sa Šubićevca krajem siječnja 2023. i vodio ga u 20 utakmica u drugom mandatu. Ukupno je Šibenik vodio u 30 utakmica, pobijedio je njih sedam, devet ih remizirao, a 14 izgubio.