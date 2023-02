Čanadi: Zadnju smo dobili još u srpnju, neka igrači proslave... Sopić: Taj podatak je tragedija

Šibenik je protutnjao Velikom Goricom i pobijedio u derbiju začelja HNL-a 3-0 pa sad ima sedam bodova prednosti u borbi za ostanak. Damir Čanadi pobijedio je u povratničkom debiju na klupi, Šibenčanima je to tek druga u cijeloj sezoni.

- Jako smo zadovoljni. Došao sam prije tri dana, momčad se pokazala vrlo dobrom, pogotovo u prvom poluvremenu. Bili smo aktivni i zaslužili pobjedu. Možda je 3-0 malo visoko, ali tri boda su nam bila prioritet i jako sam sretan što smo došli do njih - kazao je trener Šibenika.

Kako je došlo do povratka u Šibenik?

- Zanimljivo je to. Novi predsjednik puno je zaslužan za to. Nije bila moja ideja da dođem, ali gospodin Karajica me nazvao u subotu, nakon utakmice protiv Rijeke. Razgovarali smo dva dana u Münchenu, rekao mi je viziju i što želi napraviti s klubom. Nije mi bila ideja vratiti se nakon što sam otišao iz Šibenika, ali nakon razgovora s njim osjetio sam da želim biti dio tog projekta. To je ozbiljno. Možda ne za ovih šest mjeseci, ali za dvije, tri godine iako mi treneri ne možemo tako daleko gledati. To me zainteresiralo. Govorili smo i o tome što ako ispadnemo, i to se može dogoditi. Želimo profesionalizirati klub, da ne dovodimo svaki put 10-15 novih igrača. To mi se dopalo. Karajica, Kulušić i ja htjeli smo to pokrenuti.

Rekli ste da se niste htjeli vratiti, jeste li imali razmirica s bivšom upravom?

- Ma ne. Kad rezultati ne pašu, odluka je bila OK. Nekakav smo rezultat napravili, bilo je 15 novih igrača. Dobro smo radili, neriješene utakmice nismo bili puno slabija momčad, nego nas u puno njih sreća nije pratila. Mogli smo imati i šest, sedam, osam bodova više. Ali to je nogomet, odluku poštujem. Drugačija je bila filozofija bivše predsjednice i uprave. Šibenik je najvažniji, a svaka firma ima drugačiju filozofiju.

U kakvom ste stanju zatekli momčad u odnosu na onu kakvu ste je ostavili?

- Moram dati komplimente mom prethodniku. Imali smo dosta transfera, doveli smo kvalitetne igrače, htjeli to spojiti. Da nije samo Čop kao iskusan, nego još dvojicu, trojicu koji mu mogu pomoći, da dobijemo hijerarhiju. Nismo još puno napravili, još ima 16 utakmica, 48 bodova, puno ima za igru. Dobili smo dobre igrače koji nam mogu pomoći.

Hoćete li igračima dozvoliti da proslave pobjedu?

- Znate kakvi su igrači, uvijek veseli. Zadnju utakmicu koju smo pobijedili protiv Lokomotive 29. srpnja smo proslavili, mogu i danas, to je OK. Ali znamo da iduću nedjelju imamo važnu utakmicu. Sad imamo kao prednost u tenisu i moramo je sačuvati - zaključio je Čanadi.

Gorica je u 2023. ušla s dva remija 0-0 protiv Varaždina i Dinama, a onda izgubila od Osijeka i Šibenika. Još nije zabila gol.

- Kad izgubiš utakmicu protiv direktnog suparnika, loše ušli u utakmicu. Noge su bile teške, bojali smo se da će se nešto loše dogoditi. Uhvatimo kontinuitet, trebali smo zabiti gol ili dva. I dođe taj prekid, netko pusti svog igrača, namjerno ili ne, to je kvaliteta. Upozoravali smo na to u najavi utakmice. U drugom dijelu nemam što zamjeriti momčadi, 40 centaršuta, 18 udaraca. Nismo zabili, je li to kvaliteta ili nesreća... Na kraju smo se otvorili maksimalno i znali su to kontrirati. Dobili smo smiješan drugi gol. A na kraju sam ja kriv, a ne igrači. Oni nisu ništa krivi - rekao je trener Željko Sopić.

Samo šest faulova napravila je domaća momčad naspram 14 gostujućih.

- To je premalo. Pa ne smijem to nikome ni spomenuti, to je tragedija. Nemam drugo objašnjenje. Ova utakmica je jednostavna bila, tko prvi zabije će vjerojatno pobijediti. Nismo u stanju zabiti. A šest faula? Pa to se ne može.

Kako podići momčad?

- Da se ne lažemo. Treba loptu spustiti na zemlju. Pobijedi te 3-0 Šibenik i sve super. Da se jedna lopta okrene u prvom dijelu, bilo bi drugačije. Netko je dobar, netko loš radi nekih sitnica. Najveći je problem taj što su gospoda iz Šibenika napravili više faula od nas. A govorili smo da ne mogu. Izgleda da smo neke stvari krivo pripremili. Kad se gubi, kriv je trener. Kad se pobjeđuje, pobjeđuju igrači. Snosim odgovornost za sve, morat ćemo raditi završnicu i po noći. Teško mi je vjerovati da smo izgubili 3-0, a imali više udaraca po golu i imali jednako, ako ne i više udaraca unutar 16 metara, 40 centaršuta... Pa to nisam imao ni kao igrač u karijeri. Što reći, stisnuti se i izvući ovo...

Hoćete li ostati na klupi nakon poraza od izravnog konkurenta za ostanak, upitali smo ga.

- Sutra je ponedjeljak, sutra je novi dan. Nisam se nikad predao pa neću ni sad - zaključio je Sopić.

Najčitaniji članci