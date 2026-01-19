Obavijesti

Preminuo je Mladen Bartolović

Tuga u HNL-u: preminuo Mladen Bartolović, legendarni igrač Cibalije koji je oduševljavao navijače Dinama i Hajduka. Njegovi driblinzi i osmijeh nikad neće biti zaboravljeni

Hrvatski nogomet zavijen je u crno. U 49. godini života, nakon duge i teške borbe s opakom bolešću, napustio nas je Mladen Bartolović, jedan od najomiljenijih igrača u povijesti Hrvatske nogometne lige, doznajemo od njegovih najbližih prijatelja. Otišao je čovjek koji je ostavio neizbrisiv trag na travnjacima, ali i u srcima svih koji su ga poznavali, borac koji se do posljednjeg trenutka nije predavao.

Njegov nogometni put bio je bogat i raznolik, a ostat će upamćen kao jedan od rijetkih igrača koji je s ponosom nosio dres i Dinama i Hajduka, ali čije je srce zauvijek pripadalo vinkovačkoj Cibaliji.

"Napustio nas je Mladen Bartolović. U 49. godini života nakon duge i teške bolesti otišao je čovjek koji je ostavio nemjerljiv i neizbrisiv trag u Cibaliji. Svojim potezima i golovima oduševljavao je sve kojima je nebeskoplava boja na srcu, a u povijesti našeg kluba ostat će upamćen i kao najbolji strijelac kluba u prvoj ligi, te kao treći igrač s najviše nastupa za Cibaliju u modernoj povijesti. Klub, obitelji i prijateljima izražava iskrenu sućut", napisali su nebeskoplavi.

"U 49. godini, nakon duge i teške bolesti, preminuo je Mladen Bartolović, koji je svojim nastupima u SuperSport HNL-u ostavio dubok trag u hrvatskom nogometu. Hrvatski nogometni savez izražava duboku sućut njegovoj obitelji zbog ovog nenadoknadivog gubitka", objavio je HNS.

Legenda Cibalije i miljenik navijača

Rođen 10. travnja 1977. godine u Zavidovićima u Bosni i Hercegovini, Bartolović je svoju hrvatsku nogometnu priču započeo u sisačkoj Segesti. Ipak, status ikone stekao je u Vinkovcima. Za Cibaliju je odigrao 185 utakmica i zabio 46 golova, čime je postao i ostao najbolji strijelac kluba u povijesti Prve HNL. Bio je igrač koji je osjećao igru, sjajan dribler i neumoljiv strijelac, igrač zbog kojeg se dolazilo na stadion.

Njegova kvaliteta odvela ga je u najveće hrvatske klubove. U sezoni 2003/04. nosio je dres Dinama, s kojim je osvojio Hrvatski kup, da bi kasnije, od 2006. do 2009. godine, igrao za Hajduk. Navijači splitskog kluba posebno ga pamte po legendarnom potezu, takozvanom "ringišpilu", kojim je u derbiju na Maksimiru 2008. iz igre izbacio obranu Dinama u pobjedi 2-0. Igrao je i za Zagreb, njemački Saarbrücken te iranski Foolad, a 17 puta je nastupio i za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Najteža bitka i ljubav prema nogometu do kraja

Posljednjih nekoliko godina Mladen je vodio svoju najtežu bitku. Iako je 2023. godine s optimizmom objavio da je pobijedio bolest, ona se, nažalost, vratila. U tim teškim trenucima cijela nogometna zajednica stala je uz njega, organizirajući humanitarne utakmice i pružajući podršku, no opaka bolest je ipak bila jača.

Ni nakon završetka igračke karijere nije se odvojio od nogometa i svoje Cibalije. Ostao je vjeran klubu kao trener u omladinskoj školi, a jedno je vrijeme vodio i seniorsku momčad, koju je u teškim trenucima uspio spasiti od ispadanja iz lige. Njegova posvećenost i znanje bili su dragocjeni za generacije mladih igrača koje je odgajao.

Otišao je prerano, u godinama kada je još toliko toga mogao dati. Iza sebe je ostavio neutješnu obitelj, majku Jadranku, suprugu Silviju, sinove Marka, Luku i Šimuna te brata i sestru. Otišao je veliki igrač i još veći čovjek, čiji će driblinzi i osmijeh zauvijek ostati u sjećanju hrvatskih ljubitelja nogometa.

