Cannavaro o ozljedi Petkovića i promjenama: Galešić će krenuti, a pitanje golmana ostaje tajna

Dinamo se, poslije poraza u Osijeku, pod hitno treba vratiti na pozitivne staze. Zagrepčani će u petak (od 18 sati) u 21. kolu Prve HNL ugostiti Šibenik, od prve minute tražiti pohod na sva tri boda. Dinamo je u u prvom dijelu sezone dvaput pobjeđivao pretposljednju momčad lige, navijači "modrih" vjeruju kako će se taj niz nastaviti i sutra u Maksimiru.

- Šibenik? Nismo fokusirani na Šibenik, fokusirani smo samo na sebe. Protiv Osijeka smo igrali jako dobro, ali smo izgubili fokus u nekim situacijama, nažalost smo poraženi. Vidio sam dosta stvari kod Šibenika, respektiram ih, ali fokusiran sam samo na nas. Pripremili smo se za ovu utakmicu dosta dobro - rekao je Cannavaro, pa na pitanje hoće li Niko Galešić sutra startati jasno kazao:

- Da, igrat će!

A Čavlina?

- Sad biste vi htjeli sve znati, dosta vam je jedan direktan odgovor. Niko će igrati od prve minute, a pitanje golmana ćemo ostaviti kao tajnu.

Kakvo je stanje s ozljedama?

- Samo će Franjić biti izvan stroja, šteta, njegov je izostanak velik problem za nas. On već dulje vrijeme ima problema s tom ozljedom, ali vjerujem da će biti spreman za dva tjedna.

Hoće li biti još promjena u momčadi tijekom zime?

- Još promjena? Ako je nešto dobro, ako nađemo nekoga kvalitetnog onda da, ali nećemo dovesti nekoga samo da dovodimo igrače. To ne želimo i nećemo raditi. Imamo dobru momčad, odlične igrače koji rade sjajno. Sretan sam jer mi igrači daju dovoljno pažnje, žele učiti i napredovati. I žele pobjeđivati, to kod njih jasno vidim.

Petar Sučić odlazi u Inter? Kakvo je stanje s Brunom Petkovićem?

- To je odlična vijest za Petra, pričamo o jednom od najboljh klubova u Italiji. O klubu s velikom poviješću, sjajnom budućnosti, to će za njega biti velik potez u karijeri. Petar se svakim danom osjeća sve bolje, počeo je trčati, želi igrati, ali polako. Moramo biti strpljivi s njim. Bruno? On se osjeća dosta bolje, ali mislim da će se vratiti za 2-3 tjedna u Bolognu, mora se posvetiti svom problemu i oporavku, vidjet ćemo. Vjerujem da se želi vratiti što brže na teren.

Kolika će biti promjena u načinu igre u odnosu na Osijek?

- Mora je biti, Franjić kao bočni igrač može ostati nekad u sredini terena, on se dobro osjeća na toj poziciji. Razlika je kad igra on na toj poziciji ili kad su tamo Ristovski ili Pierre-Gabriel. Mi opet želimo kontrolirati utakmicu, posjed lopte. I volio bih da HNS i sudačka organizacija daju više fokusa na efektivni dio igre. Ne možemo toliko vremena tijekom utakmice gubiti na razne detalje, trebamo se više fokusirati na efektivni dio igre.

Koliko ste uspjeli upoznati Zagreb?

- Nekad malo tijekom večeri, ha, ha. Fokusiran sam na momčad, malo je hladno ovdje, vidio sam nešto malo grada. Volio bih vidjeti puno više, bolje upoznati povijest cijelog grada, ali moj cilj su pobjede - završio je Cannavaro.