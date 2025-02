Zbog divljaka Šćurica Dinamo više neće imati mažoretkinje: 'Šokantne informacije s dočeka'

Nakon incidenta koji se dogodio na dočeku hrvatske rukometne reprezentacije, a na kojem se šef zagrebačkih mažoretkinja Alen Šćuric unio u lice jednoj od mažoretkinja, zbog čega je reagirao Domagoj Duvnjak, reagirao je i Dinamo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:01 Zagreb: Incident na dočeku rukometaša | Video: 24sata Video

"GNK Dinamo odlučio je kako neće koristiti usluge Zagrebačkih mažoretkinja do rasvjetljavanja situacije nastale na dočeku rukometaša i šokantnih informacija koje su se pojavile nakon toga. Ova odluka počet će se provoditi od utakmice SHNL protiv Šibenika", napisao je hrvatski prvak u priopćenju i dodao:

"Ovisno o tijeku događaja klub će donositi odluke o potrebnim daljnim rješenjima".

Podsjetimo, u ponedjeljak se nakon dočeka rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića dogodio incident na kojem je Domagoj Duvnjak prekinuo šefa mažoretkinja Alena Šćurica koji je vikao na jednu od mažoretkinja jer (po njegovim riječima) nije stajala u prokolarnom redu za vrijeme prolaska rukometaša. Nakon incidenta javile su se i brojne bivše mažoretkinje koje su optužile Šćurica da ih je maltretirao.

- Sjećam se i kolektivnog straha koji bi nastao među nama djevojčicama kad bi on najavio da će doći na trening. Nekad smo od straha i muke znale plakati i povraćati. I danas me prolazi jeza kad se toga sjetim. Kad bi nas došao gledati, uvijek je držao monologe kako smo užasne, a on nam je sve omogućio - rekla je jedna od bivših mažoretkinja za 24sata.

Utakmica Dinama i Šibenika igra se 7. veljače na Maksimiru s počekom u 18 sati.