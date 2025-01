Cannavaro nakon prve utakmice na klupi Dinama: 'Što nas čeka? Nema vremena, samo trening'

Igrali smo već par puta protiv Šahtara, oni su jako dobra momčad s dobrim automatizmima. Tehnički su jako dobri, ali smo dosta zahtjeva pohvatali koje je trener tražio, odradili smo jako dobru utakmicu, započeo je nakon remija protiv Šahtara strijelac Dinama Luka Stojković.

Bila je to prva utakmica pod Fabijom Cannavarom, a 'modri' nogometaši odigrali su utakmicu od 105 minuta i tri poluvremena protiv Ukrajinaca.

- Treninzi izgledaju jako dobro. Traži od nas neke nove stvari, još se upoznavamo s time, ali nadamo se da će to biti jako dobro. Idemo odraditi ostatak priprema što bolje možemo bez ozljeda i nečeg lošeg, vratiti se u Zagreb, krenuti u sezonu dobro i vratiti se na pobjedničke staze - zaključio je Stojković.

Talijanski je strateg vidio s čime raspolaže, a svjestan je da nema mnogo vremena ne samo do nove pripremne utakmice, već i do povratka u natjecateljski ritam.

- Nije bilo lako. Uvijek je teško raditi s momčadi u malo vremena, sretan sam jer sam vidio dosta dobrih stvari od igrača. Radili su zajedno do kraja, željeli su ići naprijed i nisu se bojali. Pokušali smo dati svima minute, ali na kraju bio je to dobar trening - rekao je Cannavaro pa objasnio:

Belek: Prijateljska utakmica GNK Dinamo - FC Shakhtar u sklopu zimskih priprema | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Napravit ćemo analizu, pokazat ću im što je bilo dobro, a što loše. Nemamo vremena, a to što imamo moramo iskoristiti da ispravimo pogreške. Sedam smo bodova iza dvije momčadi u ligi, imamo teške utakmice u Ligi prvaka, moramo biti jako snažni u prvoj utakmici. S vremenom se sve mora poboljšati - rekao je pa se osvrnuo na to što čeka 'modre' do kraja priprema:

- Trening, trening, trening. Ha, ha - zaključio je novi trener Dinama.