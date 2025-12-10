Cannavaro o Dinamu: 'Rekao sam im 'smijenit ćete me nakon prvog poraza'. To su i napravili'

Legendarni talijanski branič i osvajač Zlatne lopte, Fabio Cannavaro, u nedavnom se intervjuu za Guardian osvrnuo na svoju kratku, ali burnu epizodu na klupi Dinama. Iako je na Maksimir stigao kao veliko ime s ciljem da "modre" vrati na vrh HNL-a i razvije mlade talente, njegova je avantura završila nakon samo tri mjeseca.

Pokretanje videa... 02:04 Dinamo - Hajduk 1-1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Danas, kao izbornik Uzbekistana, s kojim se priprema za Svjetsko prvenstvo, bez zadrške govori o onome što se događalo iza kulisa zagrebačkog kluba.

- Ista priča kao i ranije u Udineseu dogodila se u Dinamu. Sportski direktor koji me doveo dobio je otkaz i odmah sam im rekao: 'Nakon mog prvog poraza i vi ćete mene smijeniti'. Uvjeravali su me da neće, ali naravno da su me smijenili nakon jednog poraza - rekao je Cannavaro.

Dinamo i Lokomotiva sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Legendarni Talijan nije bio sasvim iskren, poprilično je iskrivio pravu istinu. Njegov mandat na Maksimiru potrajao je tek tri mjeseca s učinkom od sedam pobjeda, dva remija i pet poraza. Dinamo je igrao toplo-hladno i jako oscilirao, najbolji igrači bili su totalno izvan forme pod njegovim vodstvom, a presudila mu je katastrofa u Puli kada su 'modri' izgubili 3-0 od Istre. Dva dana kasnije dogodilo se ono neminovno, Cannavaro je dobio otkaz. Takve činjenice je prešutio u razgovoru za Guardian.

Ni mjesecima nakon nije mogao pronaći novi posao.

- Našao sam se u tom negativnom ciklusu i osjećao sam se čudno, obeshrabreno. Mislio sam si: 'Kako je moguće? Svi drugi mogu trenirati, a ja ne mogu ništa pronaći?' - priznao je Talijan.

Zagreb: Utakmica Dinama i Hajduka u 24. kolu Prve HNL | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nakon kratkih i neuspješnih epizoda u Beneventu, Udineseu i Dinamu, Cannavaro je prihvatio poziv Uzbekistana, reprezentacije koja se prije njegovog dolaska plasirala na svoje prvo Svjetsko prvenstvo. Njegova trenerska karijera, kako kaže, nije imala "normalan put", a zagrebačka postaja ostaje upamćena kao još jedno raskrižje na kojem su se velika očekivanja sudarila s gorkom realnošću.