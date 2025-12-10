Obavijesti

Sport

Komentari 4
NIJE BIO SASVIM ISKREN

Cannavaro o Dinamu: 'Rekao sam im 'smijenit ćete me nakon prvog poraza'. To su i napravili'

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
Cannavaro o Dinamu: 'Rekao sam im 'smijenit ćete me nakon prvog poraza'. To su i napravili'
Zagreb: Utakmica Dinama i Hajduka u 24. kolu Prve HNL | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Legendarni Talijan nije bio sasvim iskren, poprilično je zamaskirao pravu istinu. Njegov mandat na Maksimiru potrajao je tek tri mjeseca s učinkom od sedam pobjeda, dva remija i pet poraza, a otkaz je dobio nakon blamaže protiv Istre

Legendarni talijanski branič i osvajač Zlatne lopte, Fabio Cannavaro, u nedavnom se intervjuu za Guardian osvrnuo na svoju kratku, ali burnu epizodu na klupi Dinama. Iako je na Maksimir stigao kao veliko ime s ciljem da "modre" vrati na vrh HNL-a i razvije mlade talente, njegova je avantura završila nakon samo tri mjeseca.

Pokretanje videa...

Dinamo - Hajduk 1-1 02:04
Dinamo - Hajduk 1-1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Danas, kao izbornik Uzbekistana, s kojim se priprema za Svjetsko prvenstvo, bez zadrške govori o onome što se događalo iza kulisa zagrebačkog kluba. 

- Ista priča kao i ranije u Udineseu dogodila se u Dinamu. Sportski direktor koji me doveo dobio je otkaz i odmah sam im rekao: 'Nakon mog prvog poraza i vi ćete mene smijeniti'. Uvjeravali su me da neće, ali naravno da su me smijenili nakon jednog poraza - rekao je Cannavaro.

Dinamo i Lokomotiva sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Lokomotiva sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Legendarni Talijan nije bio sasvim iskren, poprilično je iskrivio pravu istinu. Njegov mandat na Maksimiru potrajao je tek tri mjeseca s učinkom od sedam pobjeda, dva remija i pet poraza. Dinamo je igrao toplo-hladno i jako oscilirao, najbolji igrači bili su totalno izvan forme pod njegovim vodstvom, a presudila mu je katastrofa u Puli kada su 'modri' izgubili 3-0 od Istre. Dva dana kasnije dogodilo se ono neminovno, Cannavaro je dobio otkaz. Takve činjenice je prešutio u razgovoru za Guardian.

Ni mjesecima nakon nije mogao pronaći novi posao. 

- Našao sam se u tom negativnom ciklusu i osjećao sam se čudno, obeshrabreno. Mislio sam si: 'Kako je moguće? Svi drugi mogu trenirati, a ja ne mogu ništa pronaći?' - priznao je Talijan.

Zagreb: Utakmica Dinama i Hajduka u 24. kolu Prve HNL
Zagreb: Utakmica Dinama i Hajduka u 24. kolu Prve HNL | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nakon kratkih i neuspješnih epizoda u Beneventu, Udineseu i Dinamu, Cannavaro je prihvatio poziv Uzbekistana, reprezentacije koja se prije njegovog dolaska plasirala na svoje prvo Svjetsko prvenstvo. Njegova trenerska karijera, kako kaže, nije imala "normalan put", a zagrebačka postaja ostaje upamćena kao još jedno raskrižje na kojem su se velika očekivanja sudarila s gorkom realnošću.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Miroslava, što nam to radiš?! Provokativna izdanja voditeljice zasjenila Ligu prvaka
MEKSIČKA VODITELJICA

FOTO Miroslava, što nam to radiš?! Provokativna izdanja voditeljice zasjenila Ligu prvaka

Miroslava Montemayer bila je Miss Meksika 2013. godine, a godinu dana kasnije započela je svoj put u sportskom novinarstvu. Danas je voditeljica i gledatelji rado gledaju njezine emisije
'Vodili smo ljubav po deset puta tjedno. Zato je bio i ozlijeđen...'
U KREVETU SA ZVIJEZDOM

'Vodili smo ljubav po deset puta tjedno. Zato je bio i ozlijeđen...'

Veza između Kevina Princea Boatenga i Melisse Satte bila je jedna od najpraćenijih u svijetu sporta. Više puta su prekidali i mirili se, a rastali su se u prosincu 2020. Priznala je jednom prilikom da s Boatengom vodi ljubav do 10 puta tjedno, ali ne smatra se nimfomankom
SKANDAL! Ovo je novi dres 'vatrenih'. Društvene mreže gore: 'Navijačka majica Srbije!'
PODIGLA SE PRAŠINA

SKANDAL! Ovo je novi dres 'vatrenih'. Društvene mreže gore: 'Navijačka majica Srbije!'

Dres je komentirao Ante Kvartuč sa stranice croatiansports.com. On je pozitivno komentirao domaći dres, ali drugi su primijetili da ima malo previše sličnosti s nekim drugim reprezentacijama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025