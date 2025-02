Cannavaro potvrdio informacije 24sata: 'Da, prva misao je bila i da ja kao trener trebam otići!'

Trener Dinama Fabio Cannavaro dan nakon turbulentnih zbivanja u Maksimiru u kojemu su dali otkaz sportskom direktoru Marku Mariću potvrdio je informacije 24sata da je razmišljao o odlasku iz kluba. Dinamo je u priopćenju demantirao da je Cannavaro stavio mandat na raspolaganje i da je stupio u kontakt sa Željkom Sopićem kao njegovim mogućim nasljednikom.

- Moj je plan ostati, nastaviti posao i dati najbolje od sebe da poboljšamo igrače i momčad. Fokus nam je na tome, jako mi je to važno. To mi je bila velika vijest jer me Marko doveo i dao mi priliku da uživam u Dinamu. Pričao sam s njim. Naravno da mi je prva pomisao bila: "U redu, možda i mi kao treneri moramo otići jer odlazi sportski direktor koji te doveo u klub". Ali Marko mi je rekao da ostajem, da se ništa ne mijenja - rekao je Cannavaro za klupske kanale i nastavio:

- Također, pričao sam s upravom, imam punu podršku uprave. Nedostaje nam prijatelj, to se događa u nogometu. Teško je to prihvatiti, ali moramo nastaviti dalje. Moramo ići dalje jer imamo važan cilj. Imamo važnu situaciju i moramo zadržati koncentraciju. Trebamo i stabilnost. Trebamo dati sve od sebe.

Kako ste vidjeli zadnje dvije ligaške utakmice (poraz u Osijeku i pobjeda nad Šibenikom), koje stvari treba popraviti?

- Puno stvari, puno stvari iako smo pobijedili zadnju. Trebamo pokušati imati strpljenja, ali u međuvremenu biti hrabriji u nekim situacijama jedan na jedan, ponekad trebamo pucati kad se s loptom želimo ušetati u gol, haha. Tu se trebamo popraviti. Na dobrom smo putu, ali trebamo nastaviti. Nije lako svaki dan, trebamo se popraviti fizički, mentalno i to je teško. Zadovoljan sam pristupom igrača - rekao je Cannavaro.

"Modre" u utorak od 14.30 čeka odgođena utakmica osmine finala Kupa protiv Bjelovara, vodeće momčadi treće lige.

- Možemo sve izgubiti u ovakvim utakmicama. Jako mi je važno vidjeti dobar pristup igrača, moramo biti fokusirani na sve. Sve ovisi o nama. Moramo otići tamo i biti jako ozbiljni jer nam je Kup jako velik cilj. Ne smijemo im ništa prepustiti, Kup je važan kao i prvenstvo - kazao je Talijan.

Kakva je situacija s ozlijeđenima?

- Baturina je u redu, Bartol Franjić je i dalje 'out'. Sučić je na dobrom putu, Bruno Petković je također na dobrom putu da se oporavi, ali mu treba još vremena. Uobičajeno je da momčad ima takve probleme, a kao trener bih volio da imam sve na raspolaganju, da budu spremni. Pozitivan sam jer imam dobre igrače i momčad. Samo moramo biti fokusirani na cilj.

Hoće li na put voditi neke mlađe igrače?

- Ne jer juniori imaju važnu utakmicu u Barceloni (u Ligi mladih, op.a.), bitan nam je rezultat. Imamo samo Fayea jer ne smije igrati tamo. Vidjet ćemo, možda - zaključio je Cannavaro.

Podsjećamo, jučer smo objavili da je Cannavaro razmišljao o odlasku nakon što je saznao da je Marko Marić, koji ga je doveo, dobio otkaz te da su neki ljudi iz kluba već počeli pripremati teren za mogući dolazak Željka Sopića, što je Dinamo brže-bolje demantirao riječima da "svi navodi o njegovom odlasku nemaju nikakvu utemeljenost u činjenicama" te da su neistiniti. A onda je drugi dan Cannavaro za Dinamovu stranicu potvrdio da je razmišljao o odlasku nakon što je Marko Marić dobio otkaz. Možda su mu zaboravili reći...