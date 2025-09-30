Cannavaro pred novim poslom nakon Dinama: Dobio ponudu od egzotične reprezentacije

Fabio Cannavaro (52), legendarni talijanski branič i osvajač Zlatne lopte 2006. godine, u poodmaklim je pregovorima za preuzimanje klupe reprezentacije Uzbekistana. Ukoliko se dogovor realizira, bio bi to njegov prvi angažman nakon neuspješne epizode na klupi Dinama koja je potrajala tek četiri mjeseca i neslavno završila u travnju ove godine nakon debakla protiv Istre (3-0).

Slaven Belupo i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Uzbekistan već godinama ulaže značajna sredstva u razvoj nogometa i sanja o nastupu na najvećoj svjetskoj smotri. U potrazi za izbornikom koji posjeduje međunarodno iskustvo, vodstvo saveza razmatralo je nekoliko istaknutih imena. Prije nego što je Cannavarovo isplivao kao glavni kandidat, na popisu želja navodno su se nalazili i Joachim Löw, njemački strateg koji je osvojio Svjetsko prvenstvo s Njemačkom, Paulo Bento, bivši izbornik Južne Koreje, te legendarni turski trener Fatih Terim.

Sama činjenica da se pregovara s imenima takvog kalibra svjedoči o ozbiljnosti projekta. Ipak, čini se da je izbor pao na Cannavara, čije iskustvo igranja na najvišoj razini i trenerski rad u Aziji predstavljaju idealnu kombinaciju.

Kao igrač, Fabio Cannavaro bio je sinonim za vrhunskog braniča. Kapetan Italije koja je 2006. godine pokorila svijet, iste je godine osvojio Zlatnu loptu i Fifinu nagradu za najboljeg igrača svijeta, postavši jedini branič u 21. stoljeću kojem je to pošlo za rukom. Njegova blistava karijera vodila ga je kroz velikane poput Parme, Intera, Juventusa i Real Madrida.

Zagreb: Konferencija za medije trenera Fabia Cannavara uoči utakmice GNK Dinama - Istra | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Nakon umirovljenja, posvetio se trenerskom poslu. Iskustvo je stjecao u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Saudijskoj Arabiji te Kini, gdje je vodio Guangzhou Evergrande i nakratko kinesku reprezentaciju. Povratkom u Europu preuzeo je talijanske klubove Benevento i Udinese, a njegov posljednji angažman bio je na klupi Dinama iz Zagreba.