Capan: Hajduku ne zamjeram ništa. Znamo kako je okrenuti ovakav minus, korak po korak

Hajduk i Žalgiris u četvrtak od 21 sat igraju uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige. Momčad Gonzala Garcije na gostovanju je pobijedila 5-2 i ima veliku zalihu u uzvratu. Nakon Garcije, susret su najavili trener Žalgirisa, Andrius Skerla te bivši hajdukovci Marko Capan i Petar Bosančić.

Pokretanje videa... VIDEO Trening Hajduka uoči Žalgirisa | Video: Tomislav Gabelić/24sata

- Analizirali smo prvu utakmicu, rezultat je za nas jako nepovoljan, pričali smo s igračima, ukazali na naše pogreške i prednosti Hajduka. Kad je Valdas Dambrauskas bio trener ovdje bio sam tu, na stadionu, osjetio sam atmosferu koja je neuobičajena za nas, ali želim da ovo prihvatimo kao jedno iskustvo i odigramo dobru utakmicu. Pokušavam ga svake godine posjetiti, on je najbolji naš trener, prijatelji smo, gledao sam njegove treninge, učio kako i što radi i uživao sam kako je Hajduk tada igrao - započeo je Skerla.

Je li vam Valdas dao neke savjete?

- Pričali smo puno puta, pričao mi je da je to najbolja momčad za njega, ima sjajne uspomene na Split. Sada je teško uspoređivati snagu naše i hrvatske lige i natjecati se, nije to lako. Mi smo već jednom napravili čudo protiv Dinamo Tbilisija, teško je čuda ponavljati, pogotovo što je Hajduk posve drugačija momčad od njih. Znam protiv koga igramo, čuda se ponekad događaju, ali ne kad ih očekujete.

Petre, kakav je osjećaj vratiti se kući?

- Dobar, sretan sam što sam tu opet, na stadionu za koji sam sanjao da ću na njemu igrati. Malo je čudno, sada dolazim u zelenom dresu. Nije najbolji rezultat za nas nakon prve utakmice, ali imamo drugu utakmicu da pokušamo dati najbolje od sebe i postići najbolji mogući rezultat.

Možete li ponoviti ono što ste napravili protiv Dinama Tbilisi, kad ste nadoknadili tri gola minusa?

- Slična je situacija, ali je velika razlika u tome što smo prvu utakmicu odigrali kući, a uzvrat se igra u Splitu. Bit će teško, gledam Hajduk, teško će i njima biti nakon Istre, znam kakva je situacija, pritisak, a znamo i našu snagu, u nogometu jedna pogreška može utakmicu odvesti u potpuno drugom smjeru.

Split: Konferencija za medije FK Zalgiris | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Jeste li upozorili suigrače na atmosferu na stadionu?

- Pitali su me, ali teško je nekome opisati kako je to dok sami ne dožive iz prve ruke. Bit će to svakako dobra prilika za njih da osjete atmosferi i nadam se da će uživati.

Jeste li gledali Hajdukovu utakmicu s Istrom i što možete kazati?

- Za mene je to bila posebna utakmica jer su to moja dva kluba. Nije završilo najbolje za Hajduk, vidjet ćemo kako će reagirati sutra protiv nas. Pokazali su neke stvari gdje ih se može ugroziti, mi ćemo probati usmjeriti utakmicu na naš mlin.

Marko, vraćate se nedugo nakon što ste otišli, zabili ste gol u prvoj utakmici?

- Otišao sam prije šest mjeseci, poseban je osjećaj za nas koji smo ovdje igrali. Zabio sam i za mene je to bilo jako emotivno, ali sam bio sretan sam.

Okrenuli ste Dinamo Tbilisi, možete li i Hajduk?

- Nije lako izgubiti s tri razlike, zadnji put smo uspjeli, sutra se moramo fokusirati samo da odigramo dobru utakmicu, da zabijemo gol i budemo najbolji što možemo. Ne moramo juriti rezultat, nego ići korak po korak, kao protiv Dinamo Tbilisija.

Koja vam je najljepša uspomena iz Hajduka?

- Debi, a i svi znate za priču s juniorskom Ligom prvaka. Nemam zamjerki, bio sam u prvoj momčadi, imao sam dosta ozljeda, neke velike, nije bilo vrijeme za mene i otišao sam. Sada radim na sebi, želim biti bolji, vidjet ćemo što će biti sutra, želim biti najbolja verzija sebe, tko zna, možda dobijem priliku vratiti se jednoga dana.

Želite li sutra dokazati Hajduku da su pogriješili što su vas pustili?

- Ne, ne žalim ni za čim niti bilo kome što zamjeram, imao sam dosta problema s ozljedama, nije bilo pravo vrijeme za mene. Želim se sada dokazati kroz Žalgiris i smatram da je ovo za mene dobar klub i prilika.