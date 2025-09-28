Maccabi igra u Bačkoj Topoli zbog trenera Žarka Lazetića koji je prije bio u TSC-u. Svi u klubu jedva čekaju dolazak Dinama, Izralecima su otišla dva dobra igrača, ali su posloženiji od Fenerbahčea, tvrdi Capan
Capan za 24sata: Kad sam rekao 'starom' da idem u Srbiju odmah mi je poklopio slušalicu!
Uh, ne znam ni sam kako sam završio u Bačkoj Topoli. Tu je sportski direktor Ivan Kepčija, da nije bilo njega ne bih ni došao ovdje. On me vodio prije par sezona u Honvedu, zvao me da dođem u TSC dok sam igrao u Grčkoj i to mi je bila pogreška što nisam odmah došao ovdje, priča nam Luka Capan (30).
