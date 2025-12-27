Capello: Milan je u krizi, a pao je i Modrić. Evo koji je razlog...

Milan se ove sezone bori za naslov u Serie A, a jedan od ključnih igrača je Luka Modrić (40). Legendarni trener Fabio Capello smatra da su "crveno-crni" u padu forme.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:22 Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... | Video: 24sata/pixsell

- Momčad Milana iz prošle utakmice treba se resetirati, a ako primaju toliko golova koliko su primili, ne mogu očekivati da će pobjeđivati momčadi, čak ni one koje su im nadohvat ruke - rekao je Talijan za Gazzettu Dello Sport pa se dotakao Modrića.

- Nedostajao im je centarfor: Prečesto nije bilo opasnosti prema naprijed. Također treba istaknuti pad Modrića tijekom Rabiotove odsutnosti. Primaju previše golova jer nedostaje zaštite u sredini terena, a braniči se malo izgube - smatra Capello.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Milan je trenutačno druga momčad u prvenstvu sa 32 boda, jednim manje od vodećeg Intera, a sjajne rezultate u derbijima kompromitirali su domaći kiksevi protiv Cremonesea (1-2), Pise (2-2) i Sassuola (2-2).