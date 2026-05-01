Obavijesti

Sport

Komentari 0
SUSRET U TUROPOLJU

Carević: Dinamo će ići na sva tri boda, ali možemo iznenaditi...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Vukovar 1991 i Gorica sastali se u 31. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Admiral

Dinamo je osigurao naslov prvaka i sada u miru čeka kraj prvenstva i veliku proslavu nakon zadnjeg kola. Upravo šansu za iznenađenje u tome vidi Gorica koja je teoretski i dalje u borbi za Europu. Momčad Marija Carevića ima pet bodova manje od četvrtoplasirane Rijeke te se i dalje nada toj četvrtoj poziciji koja bi mogla voditi u Konferencijsku ligu. U Turopolju se utakmica igra u subotu u 16 sati, a najavio ju je trener Gorice.

Varaždin: SuperSport HNL, 28. kolo, NK Varaždin - HNK Gorica
Varaždin: SuperSport HNL, 28. kolo, NK Varaždin - HNK Gorica | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Dinamo će sigurno doći maksimalno ozbiljan i siguran sam da želi pobjedu. Moramo biti spremni da će oni dominirati i svjesni smo da ćemo biti manje u posjedu nego inače. Morat ćemo se dobro braniti i trčati tranziciju. Nadam se da možemo iznenaditi - rekao je Carević pa komentirao momčad:

- Kao i uvijek, ima ozljeda. Erceg vjerojatno neće moći konkurirati, ali vidjet ćemo tijekom dana. Nadam se da će svi ostali biti spremni i jedva čekamo utakmicu.

Iznenadili Gorica Dinamo, a Lokomotiva i Rijeka kiksaju, bit će jako napeta borba za četvrto mjesto, pogotovo ako Dinamo osvoji Kup. U igri za Europu su još i Slaven te Istra, dok je Varaždin na pet bodova ispred Rijeke i drži treće mjesto.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026