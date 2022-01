Bivši nogometaš Hajduka, sadašnji trener slovenskog drugoligaša Krke Mario Carević (39) analizirao je u HTV-ovoj emisiji Stadion prvo proljetno kolo HNL-a u kojem se Dinamo izdvojio od konkurencije na vrhu ljestvice, a Hajduk smanjio zaostatak za Rijekom i Osijekom.

Maksimirski derbi, u kojem je Dinamo rutinski svladao Rijeku 2-0 golovima Josipa Šutala i Mislava Oršića, nije ponudio previše neizvjesnosti.

- Dinamo je bio puno dominantniji u svim segmentima igre, brži na druge lopte, izgleda da im odgovara sustav 3-5-2. Ključ je bio presing na koji Rijeka nije mogla odgovoriti, duboko su pritiskali zadnju liniju. Rijeka nije mogla izaći kroz igru, Drmić je bio totalno odsječen, a Dinamo raspoložen. Zato Rijeka nije mogla ništa. Dinamo je odigrao odlično, pogotovo bih istaknuo Bočkaja, Oršića i Perića koji je izlazio - kazao je Carević.

Kako komentira potez Oršića, koji je odbio transfer u Burnley?

- Svakom igraču je san igrati u Premierligi, on je odbio takvu ponudu, to znači da ima motivaciju, vidjeli smo da je motiviran i dalje igra odlično.

Što reći za Rijeku, koja je pala praktički bez ispaljenog metka?

- Vidjelo se da nisu uigrani. Imao si Čestića i Brauta koji nikad nisu igrali zajedno. Treba vremena da se sve uštima, izgubili su kvalitetu odlaskom Galovića i Tomečaka, vidjet ćemo kako će se snaći bek Atletica.

Carević ne misli da će Dinamo pobjeći konkurenciji.

- HNL je nikad zanimljiviji, bit će borba do samog kraja. Osijek je malo posustao, ali već je za nekoliko dana iduća utakmica. Bit će još iznenađenja - kazao je.

Iznenađenje je svakako poraz Osijeka od Slaven Belupa u Gradskom vrtu (3-1) nakon 16 uzastopnih utakmica. Na klupi nije bio trener Nenad Bjelica zbog smrti majke.

- Bjelica je profil trenera koji daje energiju i tenziju na liniji, nedostajao je. Ali Osijek nije imao svoj dan. Nisu imali energiju ni agresiju, sve je to izostalo - kazao je Carević.

- Više nego zaslužena pobjeda Slavena, mogla je biti i izraženija. Izlazio je Slaven u pritisak, dobro bio organiziran u obrani iako su mu nedostajali Krstanović i Paracki. Mlađi su bili bez straha, jako motivirani i ispalo je dobro.

Lovro Zvonarek (16) zabio je prvi gol i poslao u prazno gotovo dvostruko starijeg Milu Škorića (30).

- On je vrhunski talent, ne bi ga Bayern kupio sa 16 godina da nije. Vidi se da je još dijete, ali se nosi u duelu s puno jačim igračima. Jako je inteligentan u međuprostoru i ima odličnu tehniku. Igrači Osijeka jednostavno nisu bili unutra. Belupo je rasterećen, oni su mladi i poletni. Igraju dobar nogomet, ali vidjet ćemo koliko će moći igrati dobro u kontinuitetu.

Mijo Caktaš zabio je u debiju malo nakon što je ušao s klupe, debitirao je i Kristian Fućak koji je stigao iz Orijenta.

- Za Miju govore brojke, on u svakoj sezoni u HNL-u ima brojke, bio je dvaput prvi strijelac lige, zabio i jučer, ljubi ga lopta, ima sjajan osjećaj za gol. Za Fućaka, drago mi je što je igrač iz Druge HNL dobio priliku u klubu iz vrha. On je prodoran igrač koji ima kvalitetu, trebat će mu vremena da pohvata sve stvari, ali vjerujem da će se nametnuti.

Carevićev bivši klub Hajduk bez previše stresa pobijedio je Šibenik na Šubićevcu 3-1 uz dva gola iz penala Marka Livaje.

- Rutinska pobjeda iako Hajduk možda nije briljirao, ali sad su bitni bodovi. Hajduk je smanjio zaostatak, u zanosu je i euforiji, mislim da će se dizati i biti sve bolji - kazao je čovjek koji je za Hajduk odigrao 160 utakmica i zabio 14 golova.

- Šibenik igra jako dobar nogomet, ima dobru tranziciju, direktni su i okomiti, takav će nogomet gajiti u budućnosti. Ali kad im uzmeš najboljeg igrača, mora se to osjetiti na kvaliteti - dodao je.

Istaknuo je dvije stvari na kojima bi Hajduk trebao poraditi.

- Nisam siguran da su kompatibilni veznjaci Vuković i Fossati, previše su slični. Hajduku bi možda trebao neki motoričniji vezni igrač box to box da se može pridodati više u napad, tipa Mario Pašalić, profil igrača kao on. Ferro? Ne poznajem ga, ali s obzirom na to što sam čuo, mislim da će biti veliko pojačanje. Pozdravljam alternativu Lovrencsicsu u malom Mikanoviću kao i Grgića, a ako dođe Nikola Kalinić, to bi bila top ekipa. Ne samo što je on top igrač, rasteretio bi Livaju. Na jadnom Livaji je sve, i penali i nepenali i treba ga netko rasteretiti - kazao je Mario Carević.