Carević najavio zadnji susret u HNL-u ove godine: 'Posljednja utakmica zna biti jako škakljiva'

Posljednju utakmicu u HNL-u ove godine odigrat će u nedjelju od 17.45 sati Rijeka i Gorica. Susret će se igrati na Rujevici u sklopu 18. kola hrvatskog prvenstva. Klub s Kvarnera je šesti na tablici s 21 bodom, a Gorica je sedma s dva boda manje. Utakmicu je najavio trener Gorice Mario Carević (43).

Osijek: NK Osijek i HNK Gorica u 17. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Kao i svaki tjedan, momci su dobro radili. Iako zadnja utakmica zna biti škakljiva što se tiče fokusa, držali smo tenziju i ja se nadam da ćemo stvarno odigrati jednu dobru utakmicu protiv odličnog protivnika. Vidjeli smo i jučer da su nakon 45 godina ušli u to 'europsko proljeće' i ja im ovim putem čestitam, to je velika stvar.

Osvrnuo se trener Goričana na odličnu formu Rijeke u posljednje vrijeme.

- Rijeka je s dolaskom novog trenera napravila ogroman iskorak. U početku sezone imali su odličnu kvalitetu, isti je to roster, međutim sigurno su se nakon osvajanja duple krune neki igrači nadali transferima; bili su možda više van fokusa, to je neki normalan slijed događaja. Sad su se stvarno digli rezultatom, ali i izvedbom. Igraju dosta dobar i agresivan nogomet koji se većinom svodi na dobivanje duela i tranzicije. Mislim da ćemo morati biti na top nivou, koncentrirani do kraja i vjerovati da možemo nešto napraviti dolje.

Slaven Belupo i Gorica sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Na presici je s Carevićem bio nekadašnji igrač Rijeke i Dinama te trenutačni član Gorice Domagoj Pavičić (31).

- Uvijek je lijepo vratiti se na Rujevicu, tamo sam proveo predivne godine. Rijeka igra odlično, u dobrom su naletu, ali mi smo pokazali da se možemo nositi sa svima. Moramo ući u utakmicu s puno energije i agresivnosti ako želimo doći do bodova na jednom od najtežih gostovanja u ligi.

Rijeka ne zna za poraz na zadnjih sedam susreta, dok Gorica nije pobijedila na posljednje tri utakmice. Ove sezone nedjeljni protivnici igrali su 5. listopada u Gorici i tad su igrači Victora Sancheza pobijedili 3-1. Tiago Dantas, Toni Fruk i Daniel Adu Adjei pogodili su za Riječane, dok je za Goričane pogodio Filip Čuić.