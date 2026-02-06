Carević: Sudac nam je prekinuo kontru i ja sam u bijesu bacio jaknu. Dao mi je crveni karton

Lokomotiva je u prvoj utakmici 21. kola HNL-a pobijedila Goricu na Maksimiru. Utakmica je imala sve. Kontroverzan penal za 1-0 Lokomotive na početku utakmice, kada je klupa Gorice poludjela na suca Zdenka Lovrića. Mario Carević je pred kraj prvog dijela dobio i crveni karton jer je poludio na Lovrića koji je svirao poluvrijeme kada je Gorica imala kontru. U drugom dijelu gosti su promašili dva penala, Gorica završila posao.

Lokomotiva i Gorica sastali se u 21. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Čestitam Lokomotivi na zasluženoj pobjedi. Nije bio naš dan, dva penala, stativa, dva mrtvaca kod 1:0. No, od samog početka je utakmica otišla u jednom smjeru u kojem je trebala ići. Crveni? Bacio sam jaknu od bijesa jer je prekinuo kontru dva na jedan i on mi je dao crveni - rekao je Carević nakon utakmice, a mogao bi dobiti i veću kaznu, a onda je dodao:

- Igračima sam na poluvremenu rekao da suzbijemo emociju. Nisam želio da nas kartoniraju, a ako zabiješ gol za 2:1, živ si. Ostalo neću komentirati, iako je teško mirno sjediti i sve to gledati. Tužan sam što je sve ispalo kako je ispalo.

O spornom penalu za Lokomotivu zasigurno će se oglasiti Layec u službenoj analizi suđenja, a mišljenja su dosta podijeljena. Lokomotiva je ovom pobjedom pobjegla Gorici na sedmom mjestu te ima četiri boda više.