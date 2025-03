Carević uoči Hajduka: 'Bit će nam lakše, nema im Livaje'

Gorica je uhvatila bodove spasa, odmaknula je od posljednjeg Šibenika i došla do zraka u borbi za ostanak. Ipak, borba ne jenjava, još je 12 kola do kraja pa nema kalkulacija. Momčad iz Turopolja u nedjelju od 15 sati gostuje kod Hajduka u 25. kolu HNL-a, a na klupu se vraća trener Mario Carević nakon dvije utakmice suspenzije.

Pokretanje videa... 01:17 Vulić: Carević će jednog dana biti trener Hajduka. 'Bili' su u ovoj ligi najviše pokazali... | Video: 24sata/Video

Vraća se na svoj Poljud, gdje je ostavio veliki trag u igračkoj karijeri. Ali kao trener ih ne štedi. Ove sezone Gorica je slavila protiv Splićana na svome terenu (1-0), dok je na Poljudu bilo 4-1 za domaćina.

- Naravno da je drugačiji osjećaj u utakmicama s Hajdukom, to je moj klub, tamo sam proveo praktički pola života. No, ja sam sad Goričin trener, napravit ću sve da ostvarimo dobar rezultat - kazao je Carević pa otkrio na koga ne računa.

Velika Gorica: Gorica pobijedila Hajduk 1:0, Banić obranio penal Livaji u zadnjim sekundama | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Nadamo se da će naš golman Ivan Banić biti spreman, imamo još jedan trening prije puta, pa ćemo vidjeti. Nadamo se da će sve biti u redu. Kako bi rekao Žorž Obilinović, on je 80 posto spreman, pa bi trebao braniti u nedjelju. S druge strane, Ivan Fiolić te Jurica Pršir neće biti u redu. Jurica je imao reakciju u ozlijeđenima leđima nakon tih 15-ak minuta u prošlom kolu, pa ne želim s njim već riskirati.

Olakotna okolnost za Goricu je što neće biti kartoniranog Marka Livaje.

- Sigurno da je drugačija priprema kad on igra ili ne, baš me zanima tko će igrati umjesto njega. Kad je Livaja u igri, moraš mu spriječiti dotok lopte, a sigurno da će nam sad biti lakše kad nije tu. On ti može napraviti problem ni iz čega, majstor je za to. No, to ne znači i da će nam biti lagano, ipak je to Hajduk i svi ostali igrači imaju kvalitetu. Neće nam biti lako na Poljudu, Hajduk je kod kuće vrlo opasan. No, kao što sam rekao i prije gostovanja kod Dinama, moramo biti na vrhunskoj razini kako bismo ostvarili rezultat.

Zagreb: Utakmica Dinama i Hajduka u 24. kolu Prve HNL | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ova utakmica bit će posebna i za Dinu Mikanovića koji je ljetos došao u Goricu nakon što je dvije i pol godine igrao za Hajduk.

- Sigurno da će biti teško s Hajdukom, kao što je bilo i s Rijekom. No, ako mi budemo pravi i kvalitetni, neće nam olako stvarati šanse, pa ćemo možda i Hajduk ostaviti bez udarca unutar okvira gola, baš kao što smo i Rijeku u prošlom kolu - kazao je branič Gorice.