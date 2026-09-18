Čari najneizvjesnijeg prvenstva i turnira hrvatskog sporta: Šest klubova, a svi mogu do trofeja!

Olmissum, Rijeka, Futsal Dinamo, Osijek Kandit, Novo vrijeme i Torcida. Najbolje od najboljeg ili gotovo sve najbolje što hrvatski futsal može ponuditi gledat ćemo od petka do ponedjeljka na omiškom Ribnjaku. Sezonu hrvatskog futsala, najneizvjesnijeg i najgledanijeg dvoranskog sporta u Hrvatskoj, otvorit će šest klubova u borbi za trofej Superkupa.

Ovogodišnje izdanje bit će u proširenom formatu sa šest momčadi, Olmissum i Rijeka kao finalisti prošle prvenstvene sezone već imaju mjesto u polufinalu, koje će u izravnim susretima susretima u petak pokušati izboriti Futsal Dinamo i Torcida (20 sati), odnosno Osijek i Novo vrijeme (17 sati). Zagrepčani ili Splićani će na prvaka Olmissum u nedjeljnom polufinalu, a Osječani ili Makarani na viceprvaka Rijeku. Finale je u ponedjeljak te utakmica za treće mjesto. Turnir će imati i humanitarnu notu zahvaljujući intenciji Olmissuma, prihod od ulaznica bit će namijenjen onima koji su u požaru pretrpjeli najveće štete i kojima je pomoć najpotrebnija.

Rijeka: Slavlje igrača Olmissuma nakon osvojenog prvenstva | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Tko je favorit i ima li ga? Odgovor je jednostavan - nema! Svih šest momčadi ima kvalitetu otići do trofeja, možda s tek nešto manjim šansama Torcida i Novo vrijeme, koje je ovaj trofej osvojilo prošle sezone, ali je ostalo bez kapetana Jelavića, Dragičevića, Lime, stranaca Jeliševa, Cassemira, Miguela, Korolišina... Takva neizvjesnost i jest čar hrvatskoga klupskog futsala, uopće jednog od najizjednačenijih prvenstava u Europi.

Tijekom prijelaznog roka rukavicu izazova bacio je Osijek dovođenjem hrvatskog reprezentativca Vitora Lime, povratnika na Zrinjevac, iskusnog Josipa Sutona, španjolskoga golmana Lopeza, najboljeg igrača srpske lige Yurija Madrugu, čak i Ronaldinha. Vodit će ih legenda srpskog futsala Marko Perić. Torcida je pomladila momčad, ostala bez Franca Jelovčića, koji je pojačao ambicioznu Crnicu, ali Mateja Hrstića. Prvak Olmissum zadržao je kostur momčadi, kao i Rijeka, ojačavši je s Brazilcem Savijem, koji je igrao i u Novom vremenu. Dinamo je ostao bez Pasaričeka i Zonjića, ali veliku je stvar napravio zadržavanjem obojice Novaka, Filipa i iskusnog Tihomira, koji se vraća nakon teže ozljede...

Raspored

Petak: Osijek - Kandit - Novo vrijeme (17:00), Futsal Dinamo - Torcida Biberon (20:00)

Subota: Rijeka - Osijek/Kandit Novo vrijeme (17:00), Olmissum - Futsal Dinamo/Torcida Biberon (20:00)

Ponedjeljak: utakmica za treće mjesto (16:00), finale (19:00)