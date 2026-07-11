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Čarli i Suba ipak idu za Dalićem, a Bilić u stožeru želi čovjeka koji još dvoji hoće li nastaviti igrati

Piše Hrvoje Tironi,

Zlatko Dalić sa sobom u Emirate vodi velik dio dosadašnjeg stožera. Slaven Bilić pokušat će zadržati Vedrana Ćorluku, ali ima i plan B