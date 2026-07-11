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Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Čarli i Suba ipak idu za Dalićem, a Bilić u stožeru želi čovjeka koji još dvoji hoće li nastaviti igrati

Piše Hrvoje Tironi,

Zlatko Dalić sa sobom u Emirate vodi velik dio dosadašnjeg stožera. Slaven Bilić pokušat će zadržati Vedrana Ćorluku, ali ima i plan B

Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza u ponedjeljak će se okupiti u Zagrebu, vjerojatno će već tog dana potvrditi Slavena Bilića kao nasljednika Zlatka Dalića. Iskusni stručnjak vraća se na klupu "vatrenih", postaje prvi izbornik koji će dobiti drugi mandat u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Bilić još nije definirao svoj stručni stožer, prilično je jasno kako će se u njegovoj priči naći pomoćnici Nikola Jurčević, Dean Računica i Danilo Butorović, no ostatak stožera još "visi".

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