DON NA ČELU 'SELECAA'

Carlo Ancelotti produžio ugovor s Brazilom: 'Dan za povijest...'

Piše HINA,
Foto: RICARDO MORAES/REUTERS

Carlo Ancelotti, talijanski stručnjak, ostaje na čelu Brazila do 2030! CBF objavio povijesni potez, Brazil spreman za nove pobjede i povratak na vrh svijeta

Talijanski nogometni stručnjak Carlo Ancelotti (66) produžio je ugovor s Brazilskim nogometni savezom do 2030. godine, objavio je CBF. Ancelotti, koji je "Selecao" preuzeo u svibnju 2025. nakon što je napustio Real Madrid, produžio je ugovor na četiri godine, do Svjetskog prvenstva 2030.

Brazil head coach Carlo Ancelotti speaks during an interview with Reuters
Foto: SERGIO QUEIROZ/REUTERS

"Stigao sam u Brazil prije godinu dana. Od prve minute shvatio sam što nogomet znači ovoj zemlji. Godinu dana radimo na tome da brazilsku reprezentaciju vratimo na vrh svijeta. Ali CBF i ja želimo više. Više pobjeda, više vremena, više rada. Jako smo sretni što možemo objaviti da ćemo nastaviti zajedno još četiri godine," kazao je Ancelotti za CBF.

Prije njegovog imenovanja, Brazil je od Titeovog odlaska nakon Svjetskog prvenstva 2022. promijenio tri različita izbornika. Ancelotti je prvi stranac koji je vodio Seleca od kratkog mandata Argentinca Filpa Nuñeza 1965. godine.

Soccer: International Mens Friendly-Croatia at Brazil
Foto: Nathan Ray Seebeck/REUTERS

"Ovo je povijesni dan za CBF i brazilski nogomet. Obnova ugovora Carla Ancelottija predstavlja još jedan čvrst korak u našoj predanosti da peterostrukom svjetskom prvaku ponudimo sve jaču, moderniju i konkurentniju strukturu. Svakodnevno radimo na tome da Brazil ostane na najvišoj razini svjetskog nogometa, a istovremeno posvećujemo veliku pozornost razvoju drugih nacionalnih momčadi, natjecanjima koja organizira CBF i jačanju klubova i saveza diljem zemlje," dodao je predsjednik saveza Samir Xaud.

Brazil se može pohvaliti s rekordnih pet naslova svjetskog prvaka, no posljednji je osvojio 2002. godine. Na zadnja dva Wolrd Cupa Brazil je ispadao u četvrtfinalu. Na predstojećem SP-u igrat će u skupini C s Marokom, Škotskom i Haitijem.

