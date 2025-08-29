Obavijesti

Carlos Alcaraz ne staje. Lakoćom je pobijedio osvajača Umaga...

Foto: Brendan McDermid

Alcaraz je s 3-0 u setovima sredio Luciana Darderija i plasirao se u četvrto kolo US Opena. U ženskoj konkurenciji, Jelena Ribakina prilično jednostavno je svladala Emmu Raducanu 6-1 i 6-2

Trenutačno drugi tenisač svijeta i pobjednik US Opena iz 2022. godine, Španjolac Carlos Alcaraz lakoćom se plasirao u 4. kolo ovogodišnjeg izdanja zadnjeg "grand slam" turnira sezone, US Opena u New Yorku, on je u dvoboju 3. kola sa 6-2, 6-4, 6-0 svladao pobjednika ovogodišnjeg Croatia Opena u Umagu, Talijana Luciana Darderija.

U.S. Open
Foto: Brendan McDermid

Alcaraz će u 4. kolu igrati protiv boljeg iz dvoboja dvojice Francuza, Benjamina Bonzija i Arthura Rinderknecha.

U konkurenciji tenisačica Kazahstanka Jelena Ribakina je pregazila pobjednicu iz 2021., Britanku Emmu Raducanu sa 6-1, 6-2. Sljedeća suparnica bit će joj pobjednica susreta između Belgijanke Elise Mertens i Španjolke Cristine Bucse.

OSTALO

